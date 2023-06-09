Корм полезен братьям нашим меньшим. А санкции – нам самим

- Дмитрий Викторович, вы не сократили объем и ассортимент выпускаемой продукции в связи с санкциями?

- Наоборот, увеличили. Мы же внутренние производители, и за санкции «нашим западным партнерам» – отдельное спасибо. Потому что, когда государство держит таможенные границы открытыми, любой внутренний производитель вынужден конкурировать с иностранными. А мир многообразен, и, если брать сельхозпродукцию, есть масса регионов, где она в силу климатических условий более дешевая – объективно. Не потому, что они более успешны или технологичны, а просто климат лучше. И эта продукция, априори имеющая более низкую себестоимость, даже когда приезжает сюда, может оказаться лучшего качества и по более низкой цене. Причина только в тех широтах, где это производится.

Индустриальная история аналогична. Есть в мире высокотехнологичные индустриальные центры. Это, в первую очередь, Северная Европа, Бенилюкс, отчасти Великобритания, Япония, США – там большая инженерная школа, хорошие инвестиционные условия и высокая конкурентная среда в технологических отраслях. Что приводит к более высокому качеству оборудования. Соответственно, в условиях открытых границ развивать и создавать какие-то новые технологические центры – не эффективно.

Поэтому серьезный удар по внутреннему производству был нанесен в тот период, когда страна входила в ВТО. Нам надо было войти во Всемирную торговую организацию, чтобы наши сырьевые продукты не имели законодательных препон, но при этом страна брала на себя обязательства по снятию защиты со своего внутреннего производителя. По требованию ВТО ограничивались ограничения на конкуренцию – вот такая тавтология. Т.е. протекционизм не поощрялся абсолютно. Соответственно, мы оказались безоружны перед любым импортом.

Правда, мы начали развивать традиционные для нашей культуры и климата направления – то, что у нас выходит дешевле. Либо то, что не привезти. Например, люди не хотят есть замороженную курицу – «ножки Буша», хотят охлажденную, а ее не привезти ниоткуда, кроме местных хозяйств.

Наш завод как внутренний производитель всегда был ориентирован на внутренний рынок, и все, что принесли нам санкции – это избавление от целого ряда конкурентов.

- В какой продукции?

- В любой. Что в сельхозпродукции, что в кормах для домашних животных – кошек и собак. Другое дело, что корма для сельскохозяйственных животных – коров, свиней, кур – без специальных химических добавок хранятся максимум два-три месяца. А лучше месяц, или вообще свежим употребить.

- Они скоропортящиеся?

- Нет, но там, например, используется подсолнечное масло – оно в незащищенном состоянии начинает окисляться. Его можно стабилизировать какой-то химией и нужна дорогостоящая упаковка, а это лишнее удорожание. Вот мы сегодня сделали корм – его тут же берут, везут на ферму и кормят животных. Нет необходимости в специальной упаковке. Но она присутствует на розничном рынке: целый ряд иностранных производителей производят дорогостоящие корма, и есть потребители, убежденные: все, что не российское, то хорошее. Качество для них вторично.

Западное комбикормовое предприятие – это, как правило, кооператив. Фермеры скидываются и строят себе небольшой комбикормовый цех или завод, в полукустарных условиях. У нас же еще с советских времен все было по-другому устроено, таких заводов, как наш, очень мало в Европе. И кто бы из транснациональных корпораций сюда не приходил и не строил производство, они опирались уже на местную кормовую базу. Сам по себе комбикорм недорогой, с небольшой наценкой. Плюс мы используем местное сырье, чаще всего и оно здесь дешевле.

- Где вы берёте сырьё?

- Со всей страны берем. Импортного в кормах практически нет, только витамины. Минерально-витаминные смеси идут в составе премиксов, которые мы покупаем готовыми. Грубо говоря, взяли сырье, раздробили, смешали, добавили минералы, витамины – все, что необходимо животному, провели через гранулятор и спрессовали. Выходят гранулы. Зачем фермеру закупать 20-30 разных компонентов, если он может купить комбикорм с небольшой наценкой, где уже есть все, что нужно, и надлежащего качества?

С этой точки зрения рынок и так не сильно зависел от импорта, на экспорт мы продукцию не поставляем – это региональный продукт, его далеко не увезти. И потребитель у нас местный.

Почему яйца 2 категории – лучшие

- Комбикорм по своей идее – это комбинированный корм. АПК сейчас – высокотехнологический сектор. Если брать яично-куриное направление, то в советское время курица, которая давала 300 яиц в год, становилась «героем труда», также как и птичница. В сегодняшних реалиях, если курица «упала» до 300 яиц в год, ее чаще всего забивают. Держать такую курицу экономически не выгодно.

На научном уровне точно известно, сколько в граммах дать этой курице корма – и какого корма – в день. Как распределится обменная энергия, которую она получит, сколько она должна прибавлять в весе – все рассчитано, все отслеживается, любой сбой этого графика приводит к экономическим потерям. Поэтому закупать пшеницу и ходить, как сеятель, кормить кур никто не будет. Современные птицефабрики – это высокотехнологичное производство. Без комбикормового цеха или завода сегодняшний АПК невозможен.

Для птицефабрик существуют отдельные генетические ветки. Например, у куриц убирают желание шевелиться – это лишняя обменная энергия. Убирают теплозащиту – несушку и так подогреют. Любой птичник сегодня – это идеальные условия с одной и той же конкретной температурой. Курица должна только сидеть и нестись. Когда эту неприспособленную к свободной жизни курицу берут и помещают в обычный курятник, она проходит сложный период акклиматизации и привыкания к новым условиям жизни, так как сегодня любое промышленное предприятие – это зона особого санитарного контроля.

Несушка 140 дней растет, потом начинает нестись, со 2 категории – до высшей. Когда она уже совсем старенькая, она несется меньше, но яйца получаются крупные, «отборные». Ценообразование зависит от веса. Яйца 2 категории стоят дешевле не потому, что они хуже, а потому что легче – мельче. Но если вы хотите яйца от молодых кур, надо брать 2 или 1 категорию.

Не делайте из хищника вегана

- Импортная продукция кормов для домашних животных – с высокой добавленной стоимостью, с дорогостоящей упаковкой, с большим сроком хранения составляла порядка 20% рынка. Все остальное было – внутреннее производство. Когда наложили санкции, крупные международные фирмы с многолетней историей продолжили работать. Но если даже они соберутся уходить, то среди российских производителей найдутся желающие забрать эти заводы.

Да, есть люди, для которых крайне важен собачий корм с канадским лососем. Они категорически уверены, что лосось в Канаде особым образом влияет на собаку. Это называется гуманизация. Животное не может выбирать себе корм – за него это делает человек. Поэтому выбор корма характеризует не истинное положение дел, а предпочтения хозяев. Отсюда истории про «котов-веганов», которые по милости своих владельцев давятся исключительно растительной пищей.

С учетом того, что 20% импорта ушло, у нас только увеличился объем производства. Всем внутренним производителям нужно замещать выпавшие объемы, потому что численность кошек и собак в стране не уменьшилась. Но промышленный потенциал был достаточный, корма для домашних животных – одна из отраслей РФ, которая из года в год показывает хороший экономический рост. В общем, и так было все неплохо, а с уходом конкурентов со стороны стало еще лучше. Но сейчас будет колоссальная внутренняя конкуренция.

- Кто ваш конкурент?

- Мы небольшой завод. Если мы делаем около 2000 тонн продукции в месяц, то один крупный завод, которых по стране уже штук семь, делает 20 тысяч тонн. Только в Петербурге и Ленинградской области сейчас 4-5 таких производителей.

- А как с точки зрения качества?

- Мы всегда старались держаться средней ценовой категории. Когда мы построили завод экструдированных кормов, было мало внутренних производителей. Мы были первым российским заводом без иностранного участия. Все ждали, что качество будет, может, и похуже, но зато цена существенно ниже. Поэтому, когда мы выпустили корм, который стоил дороже Kitekat, люди не поняли: где же бизнес-идея? Но рынок за нас проголосовал. Мы загружены. И здесь та же история, как и с сельскохозяйственными кормами: иностранцы могут нас обучить чему угодно, только не технологии производства кормов и их качеству. Можно написать на этикетке, что там 200% мяса, только технологически невозможно ввести больше 35%. Если вы разломите гранулу собачьего корма, вы увидите, что это «хлеб».

А домашние животные – хищники. Кормить хищника зерном бессмысленно: есть не будет и не полезно. И с большой долей вероятности это будет слабо усваиваемая форма. Поэтому для того, чтобы сделать корм в форме, усваиваемой хищником, проводится такая операция, как экструдирование. Грубо говоря, вываривание смеси под высоким давлением с высокой температурой. Когда упоминается мясо, чаще всего речь идет о добавлении мясной муки. Она делается из разного вида мяса на специальных предприятиях. Мы закупаем эту муку.

- Почему в виде муки, а не мяса?

- Чтобы любой продукт долго хранился, его влажность должна быть не больше 10%, в противном случае пойдет рост болезнетворных бактерий. А мясо – это 80% влаги. Если мы будем брать сырое мясо, придется делать то же самое: высушивать его и дробить. 1 кг муки получается из 5 кг мяса, и собаке и кошке это на порядок полезнее.

Костная мука не добавляется – это зола, а она не участвует в пищевой цепочке. По проценту содержания золы вы можете понять, какого качества корм. Если золы много, значит туда вероятнее всего пошла костная и перьевая мука. Чаще речь идет о мясокостной муке: значит, взяли неочищенное мясо. Если в корме больше 8% золы, вы переплачиваете.

- Почему собачий корм так неаппетитно пахнет?

- Это для вас неаппетитно, а для вашей собаки – в самый раз. Мы знаем, сколько кошка или собака должна получать ежедневно килокалорий, основных питательных веществ – протеина, жиров, углеводов, сколько микроэлементов, каких витаминов, комбинируем это в сырье и преобразуем в усваиваемую для животного форму. Чтобы собака это съела и ей было вкусно, мы добавляем так называемые дайджесты – это специально приготовленный гидролизат из куриной или свиной печени. Никакой химии. После экструдера есть вакуумный напылитель, где на корм наносятся дайджесты: за счет вакуума они поступают внутрь гранулы.

Решается две задачи: животное должно унюхать корм и захотеть его съесть, и это должно быть ему полезно. То, что мы делаем, увеличивает и качество, и продолжительность жизни собаки. С тех пор, как перешли на промышленные сбалансированные корма, последний показатель у домашних животных увеличился почти в два раза.

- Неужели натуральная еда не полезнее?

- Собаки живут долго не потому, что им кашу варят. Никогда в домашних условиях вы не наберете должного количества витаминов и микроэлементов. Если исходить из того, что животные едят в природе, так они и живут там недолго. Мы делаем то, что с ветеринарной точки зрения кошке или собаке точно необходимо для долгой и комфортной жизни – согласно генетике. Поэтому комбинированный корм полезен, собака живет дольше и получает удовольствие от того, что она ест.

В Нормандии есть целый научно-исследовательский комплекс, где живут сотни кошек и собак разных пород, на которых проверяют привлекательность корма – нравится или не нравится. Задача – сделать продукт, который гарантирует хорошую поедаемость корма.

Хозяева ошибаются, когда думают, что, если кошка на этот корм набросилась – значит, он хороший, а от этого отвернулась – значит, он плохой. Кошка не знает, что внутри корма: просто хороший дорогой дайджест ее привлекает, а дешевый дает только 70% поедаемости.

Кошка или собака чувствует запах – он ей нравится. Она берет корм – ей вкусно. Да, с хозяйскими предпочтениями эти ароматы не совпадают.

Чем жирнее лосось, тем хуже его кормили

- С рыбой ситуация была гораздо сложнее. И связано это с тем, что внутри РФ почти не было производства рыбных кормов. До недавнего времени в стране работало 2-3 производителя с невысокой технологической мощностью. И для развития этой отрасли государство не шло на протекционизм: ввозные пошлины на рыбные корма были нулевые, высокая доля компонентов внутри кормов имеет импортную основу, плюс работал стереотип: внутри страны корма производить не могут. И больше 90% кормового рынка составлял импорт из европейских стран.

Когда мы говорим об аквакультуре, то речь чаще всего идет о хищных рыбах: это лосось, форель, осетр, клариевый сом. Соответственно, основные компоненты в составе корма – рыбий жир и рыбная мука. На Западе уходят от этих составляющих, чтобы меньше тратить сорной рыбы на производство этого вида сырья. Больше используют растительное сырье и синтетические аминокислоты. Но лосось хищник. При чрезмерном обогащении кормов углеводами у рыб отмечается избыточное накопление жира в печени, повышение общей жирности тела. Поэтому, когда вы видите красивого западного лосося с прожилками жира – неизвестно насколько он полезен.

У нас нет таких технологий – мы по старинке кормим хищников рыбьим жиром и рыбной мукой. Поэтому жира в рыбе у нас мало – больше мяса. А во всем остальном корма очень схожи.

Когда наложили санкции, отрасль рыборазведения оказалась в катастрофическом состоянии. Кормовой год начинается в конце марта-апреле, пика достигает к осени. У многих остались прошлогодние запасы, но у рыбного комбикорма срок хранения – полгода. Что делать? Заместить собственным производством в нужных объемах невозможно.

Задача решалась в двух направлениях: срочная организация внутреннего производства (тем более, что экструдерных производств в стране достаточно, осталось внедрить туда технологию по производству рыбных кормов) и загрузка существующих производств и поиск альтернативных поставок сырья.

К лету все было сделано. Целый ряд заводов срочно переключился на производство рыбных кормов, и открылись новые направления поставки – Армения, Китай, Белоруссия.

- Вы производите рыбный корм?

- Да, но в силу того, что со стороны государства не шло никакой поддержки, раньше нам это было экономически не выгодно. А сейчас рынок выровнялся, и нам стало выгодно производить его.

- А где вы берете сырье?

- В основном это российское сырье. За годы работы у нашего предприятия сложилась широкая база надежных поставщиков, которые полностью закрывают наши потребности в сырье для данных кормов. Помогли с поиском нужного сырья и сами рыбоводы.

Что такое экструдер и где его взять?

- Если совсем упрощенно, то экструдер схож с гигантской мясорубкой. Но на самом деле это технологически сложное оборудование. Процесс экструзии способствует глубоким биохимическим преобразованиям всех входящих в состав корма биологических структур. В процессе экструзии смесь растительных и животных компонентов перемешивается, сжимается, измельчается, нагревается паром, варится, стерилизуется и формуется путем выдавливания через матрицу.

Три лидирующие мировые компании, производящие экструдеры, ушли с российского рынка, строго выполняя указания своих властей. Все свернули, вплоть до того, что наложили санкции на систему управления.

Оборудование штучное. Здесь у нас был парк запчастей, приезжали их ремонтники, могли подключиться удаленно и посмотреть, что не так. Экструдеры похожи, но везде есть нюансы, под конкретные задачи делают конкретный экструдер. Запчастей в массовом производстве нет, их поставляют производители экструдеров. Чтобы заказать запчасть, нужно назвать условный вин-номер. Производитель всегда знает, где стоит его оборудование, и как только видит номер, понимает: это в России.

Поэтому сразу встала задача поддержки уже работающего оборудования. И что делать с новыми производствами?

Большую часть оборудования для производства кормов можно сделать в России. Да, это копирование: берем удачный образец лидера рынка и копируем. Но развитие научной и технической базы было бессмысленно в условиях открытых границ. Зачем, если тебе его продадут? Пока ты старый экструдер скопировал, они уже делают новый.

Сейчас достаточно серьезная технологическая фирма «Технэкс» в Екатеринбурге начала, с одной стороны, копировать, а с другой, уже самостоятельно делать экструдер. А у нас в связи с расширением внутреннего рынка увеличилось количество заказов. И встал вопрос постройки еще одного завода. Плюс экструдер мы можем поставить в старом помещении, на основной линии – есть идея, есть место. Мы обратились в «Технэкс», задачи не сверхсложные. Мы все понимаем про работу экструдера, десятилетия с ним работаем и сами ремонтируем, много раз разбирали, меняли. Для нас это не «черный ящик». Так что мы решили скооперироваться: с нас информация, какие параметры должны быть заложены, а с них – инструментальная часть.

Сейчас на заводе стоит экспериментальный экструдер. Он работает первый месяц, и в процессе его работы нужно понять слабые места – выявить неточности, упущения при расчете, что надо усовершенствовать, отработать основные технологические режимы. Коммерческого экструдера еще нет, но «Технэкс» уверен в своих силах. И это тоже прорыв. Вряд ли бы мы на это пошли, если бы не санкции.

- Где вы хотите построить новый завод?

- У нас есть рядом поле – больше гектара, со всеми коммуникациями. Как только с оборудованием вопрос решим, можно начинать строиться потихоньку.

- Какие новинки еще в планах?

- Совместно с Санкт-Петербургским государственным университетом ветеринарной медицины мы ведем разработку диетических ветеринарных кормов. Это сектор, который серьезно пострадал из-за санкций – по большей части эти корма были импортные. Но нам хватает компетенций – у нас в штате есть доктор сельскохозяйственных наук, будут корма собственной разработки. Сейчас клинические испытания проходят на опытной группе животных – пока сценарий благоприятный, и осенью у нас, скорее всего, появится уже ветеринарный корм для кошек и собак.

- Как называются ваши корма для домашних животных, где их можно купить и дорого ли?

- «Наша Марка», «Стаут», «Терра Кот», «Терра Пес», «ЗаКорма Родины», они продаются во всех маркетплейсах, в зоомагазинах. Ценовая категория – от эконома до премиума. Категорийность корма – это сырье. Мы не кладем дешевое сырье, но не продаем дорого. Корма хорошие, но за счет того, что мы не вкладываемся в рекламу (у нас небольшой завод), наши корма стоят не так дорого. Также для крупных розничных сетей производим корма под частными торговыми марками.

- И последний вопрос: у вас есть домашние питомцы?

- Есть – и собака, и кошка. Мопс и «сфинкс».

Екатерина Дзюба