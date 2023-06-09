Ленинградцы молоды душой

Ленинградскую область на мероприятии представят Алёна Манькова и Наталья Коряковская с проектом «Молоды душой в сети Добра» для руководителей команд серебряных добровольцев области работе Добро.Центров.

Конкурс «Молоды душой» проводится по двум направлениям: Добро.Центры #МолодыДушой и «Социальные проекты».

Общий фонд составляет 40 млн рублей, максимальная выплата на создание Центра – 1,5 млн и 300 тысяч рублей для социального проекта.

Победа проекта от Ленинградской области позволит получить грант на ремонт регионального Добро.Центра и закончить брендирование помещений.

Победители конкурса также смогут пройти обучение у ведущих экспертов в области «серебряного» волонтёрства и получат сопровождение от организаторов и партнёров конкурса.

Заявку на участие можно подать на сайте Добро.ру.