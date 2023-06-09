Ленинградцы молоды душой
С 6 июня по 1 октября для добровольцев старшего поколения пройдёт Всероссийский грантовый конкурс «Молоды душой». Старт соревнованиям дали на Добро.Конференции 2023 в Самаре.
Ленинградскую область на мероприятии представят Алёна Манькова и Наталья Коряковская с проектом «Молоды душой в сети Добра» для руководителей команд серебряных добровольцев области работе Добро.Центров.
Конкурс «Молоды душой» проводится по двум направлениям: Добро.Центры #МолодыДушой и «Социальные проекты».
Общий фонд составляет 40 млн рублей, максимальная выплата на создание Центра – 1,5 млн и 300 тысяч рублей для социального проекта.
Победа проекта от Ленинградской области позволит получить грант на ремонт регионального Добро.Центра и закончить брендирование помещений.
Победители конкурса также смогут пройти обучение у ведущих экспертов в области «серебряного» волонтёрства и получат сопровождение от организаторов и партнёров конкурса.
Заявку на участие можно подать на сайте Добро.ру.