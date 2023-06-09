В Вырице открылся народный музей

Как отметил президент АО "Узор", Почетный гражданин Гатчинского района Иван Козлов, открытие музея происходит в День друзей, накануне Дня текстильной и легкой промышленности и Дня России.

- Сегодня здесь собрались все друзья - сотрудники и ветераны фабрики, ее партнеры, - сказал Иван Григорьевич Козлов. - В воскресенье мы будем отмечать наш профессиональный праздник - День работников текстильной и легкой промышленности. Коллектив фабрики его встречает достойно - мы обеспечены заказами, сырьем, выплачиваем в срок налоги и зарплату. Наконец, 12 июня мы будем отмечать День России. Поэтому дата открытия музея получилась символичная. Собирать экспонаты для этого музея мы начали на территории фабрики лет 20 назад. Музей называется народным – потому что в нем нет покупных экспонатом. Когда люди увидели, что мы начали благое дело, они стали приносить и привозить экспонаты. На фабрике стало тесно для них, да и доступ ограничен. Так и появилась идея сделать музей доступным для всех. Мы приняли решение отремонтировать наше помещение на Коммунальном проспекте в Вырице, которое пустовало и требовало больших затрат и усилий. И с поставленной задачей справились!

Поздравить Ивана Козлова и коллектив с историческим событием приехали первый заместитель главы администрации Гатчинского района Сергей Голованов, заместитель председателя Совета депутатов города Гатчины Александр Федоров, депутат Вырицкого совета Борис Алексеев, председатель совета ветеранов Министерства обороны в Гатчинском районе, генерал-полковник Анатолий Зайцев, руководители предприятий района и многие другие.

Музей в Вырице открыт, доступ в него пока свободный, работать он будет каждый день, кроме понедельника и вторника. Обязательно посетите – не пожалеете.

Подробности о музее и церемонии открытия – в одном из ближайших номеров «Гатчинской правды»

Елена Суралёва