Ленобласть и Киргизия определили направления сотрудничества

Вопросы двустороннего взаимодействия обсудили в доме правительства Ленинградской области в ходе встречи губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко с делегацией Чуйской области Киргизской Республики, которую возглавил Полномочный представитель Президента Киргизской Республики в Чуйской области Канат Джумагазиев.

«С Чуйской областью у Ленинградской области много общего: развитая промышленность, значимый сектор АПК и огромные возможности для развития туризма. А сотрудничество ― «улица с двусторонним движением», когда каждая из сторон понимает преимущества развития контактов», ― отметил Александр Дрозденко.

Он подчеркнул, что завтра на стенде Ленинградской области будет подписано соглашение о сотрудничестве двух регионов, что станет хорошей возможностью для кооперации бизнеса и активизации связей.

Губернатор Ленинградской области отметил, что необходимо развивать отношения и в социально-гуманитарной сфере, особенно в туризме, где у двух регионов большие перспективы, а также в образовании, культуре, молодежном обмене. Александр Дрозденко пригласил представителей Чуйской области принять участие в ежегодных молодёжных форумах имени Александра Невского и «Ладога».

В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума у делегации Республики Киргизия запланированы посещение столицы Ленинградской области Гатчины, знакомство с работой промышленных и сельскохозяйственных предприятий региона.