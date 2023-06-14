Сергей Нарышкин проинспектировал строительство мемориала в Гатчинском районе

Как отметил председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин, который прибыл сегодня на площадку строительства мемориала, выбор места был не случайный: глава региона Александр Дрозденко сразу поддержал идею и предложил место в Гатчинском районе, включился всеми силами и ресурсами области.

«Сегодня общая готовность мемориала достигла 50%. На объекте работают около 80 строителей и 14 единиц техники, которые собирают павильоны, где разместятся административные помещения и кафетерий, ведут формирование кургана и мощение плитки», ― рассказал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

По информации заместителя Председателя Российского военно-исторического общества Николая Овсиенко, все скрытые работы на мемориале уже выполнены, на 100% выполнены обязательства области по завозу 8 тысяч кубометров песка, строители еженедельно «сверяют часы» с властями региона.

Особенностью памятника, кроме 40-метровой стелы, станут скульптурные композиции, которые разрабатываются на основе историй и фотографий реальных людей, предоставленных регионами России — всего планируется создать полторы сотни изображений.

Параллельно идет проектирование благоустройства прилегающей территории. Со стороны Киевского шоссе организуют навигацию, высадят рябины, установят информационные экраны и сделают пешеходные тротуары с освещением. Решение обеспечит безопасный и комфортный доступ к территории. Также за периметром посеют многолетние полевые цветы ― люпины и тысячелистник. Они не требуют постоянного ухода и обогатят визуальную среду.