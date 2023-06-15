В Гатчинском районе развивается производство металлоконструкций

Соглашение о строительстве складского комплекса при расширении действующего предприятия в Гатчинском районе подписано в ходе Петербургского международного экономического форума губернатором Ленинградской области Александром Дрозденко и генеральным директором ООО «ОЗСК» Петром Кулешовым.

«Районы Ленинградской области в хорошем смысле конкурируют друг с другом за привлечение инвесторов. Проект ОЗСК реализуется в Гатчинском районе. В активе компании ― база в Арктике и здание зимовочного комплекса на станции «Восток», сооружения для обустройства нефтяных и газовых месторождений. Сейчас наступило время, когда предприятие готово вкладываться в собственную инфраструктуру ― подстанцию, котельную, инженерные сети, складские мощности. Это значит, что проекты рентабельны, и будет расти качество производственной базы и рабочих мест», ― отметил Александр Дрозденко.

Новый проект на территории промзоны «Торфяное-1» в Новосветском сельском поселении подразумевает строительство здания склада, котельной, трансформаторной подстанции, площадки для работы крана с подкрановыми путями. Общая площадь здания составит около 9,1 тыс. кв.м. Мощность производства ― более 15 тыс. кв.м в год конструкций, зданий и сооружений. Планируемый объем инвестиций ― 417 млн рублей, количество создаваемых рабочих мест ― 100. Сроки реализации ― 2022 – 2024 годы.

Инвестор проекта является одним из лидеров в России по строительству быстровозводимых общественных и жилых зданий повышенной комфортности. Среди реализованных проектов: строительство зданий и сооружений для обустройства месторождений, поселков в различных отраслях народного хозяйства, мест дислокации МО, МЧС, МВД, ФПС, комплексов для морских портов, аэродромов, транспортных терминалов и др.

Производственные площадки размещены в промышленной зоне в Гатчине, в Тихвине, Ржеве и Хабаровске. В компании действует собственное проектное бюро.