Людмила Иванова: «Учиться, познавать новое – никогда не поздно»

Однако при личной встрече возвышенное настроение автора было немедленно введено собеседницей в строгие рамки деловой беседы. Никаких громких фраз, никакого пафоса. Работа и служение делу культуры – вот ключевые слова, определяющие всю её жизнь. Формальным поводом для интервью стало решение совета депутатов Гатчинского района о награждении Людмилы Михайловны Ивановой почётным знаком «За вклад в развитие Гатчинского муниципального района».

- Я, безусловно, очень благодарна тем, кто выдвинул мою кандидатуру на получение этого высокого знака. Когда меня спросили, как я отношусь к награждению, я даже не знала, что в Гатчине существует такая награда. А после того, как мне объяснили, сразу подумала: «Я этого не достойна». У нас в районе огромное количество людей, я даже сейчас их назову, которые куда более достойны, чем я. Столько хороших руководителей коллективов! У нас есть ансамбль «Горница» Владимира Павлова, «Жемчужина» Ирины и Евгения Квачёвых, Володя Карпунин из «Олимпии», многие, многие другие. Профессионалы, я у них учусь. Нет, не буду лукавить, каждому человеку приятно, когда его хвалят и отмечают заслуги, но, ей Богу, рядом огромное количество людей, которые не в меньшей степени достойны. Мне даже как-то неудобно…

В словах Людмилы Михайловны ни капли фальши или напускной позы. Говорит она энергично, часто помогая словам жестикуляцией тонких пальцев. Ни слова о том, о чём не хочет рассказывать, и абсолютная открытость во всём остальном. Временами – непосредственный ребёнок, временами – мудрая, познавшая многое в жизни женщина.

«Выходила на берег Катюша»…

- Людмила Михайловна, театр костюма «Катюша» существует уже более тридцати лет, стал неотъемлемой частью гатчинского культурного пейзажа. С чего всё начиналось, как появилось название?

- До 1991-го года я работала в Гатчине в швейном училище, потом оно называлось лицей «Мода», сейчас – «Школа дизайна», самое подходящее, по-моему, название. Там у меня был театр.

- Театр моды?

- Нет, тогда это слово, «мода», вообще никто из начальства терпеть не мог. Потом перестройка. Коллектив театра оставался, но, что будет дальше, никто не знал. Появление театра «Катюша» стало, скорее, вынужденным. Деваться было некуда. А название… Много самых разных объяснений. Песня знаменитая, конечно, имя очень русское, несколько девочек в коллективе носили имя Катя, и так далее.

- Кто вы больше - организатор или художник?

- Всё вместе. Здесь нужно быть и педагогом, и завхозом, и управленческие качества проявлять и, одновременно, заниматься творчеством. Ужасно много времени уходит на всякую мелочь. Заказать билеты, найти автобус, места в гостиницах при поездках, а ездим мы очень много, пустые, казалось бы, хлопоты, но как без них.

- Тем не менее, в каждом представлении чувствуется рука профессионального режиссёра. Всё выстроено по законам драматургии. Завязка, развитие, кульминация. Вы сами всем этим занимаетесь?

- А кто ещё? Пушкин, что ли? Конечно, сама. Последнее время нам помогают молодые талантливые режиссёры. У них свежая энергия, современный взгляд на мир, но принципы наши остаются неизменными. «Катюша» - это, прежде всего, сохранение наших культурных традиций, клуб для общения и воспитания.

К нам приходят девочки в возрасте от 6-ти лет. Наша задача – приобщить их к высоким идеалам русской культуры, нравственности, дать им правильное эстетическое воспитание. Научить этикету. Конечно, этим в первую очередь должна заниматься семья, но иногда бывает так, что дети – лучше родителей. Дети – они ещё ангелы, не тронуты новомодными современными веяниями, а родители, далеко не все, конечно, но встречаются такие, которых самих ещё нужно воспитывать и воспитывать. Так получилось, что в начале 90-х дети оказались, по сути, брошенными. Раньше были октябрята, пионерия, комсомол. Какие-то нравственные идеалы, просто умение вести себя в коллективе они прививали. А когда всё рухнуло, дети оказались наедине с самими собой и с улицей. Мы старались, делали всё, что могли, чтобы хоть немного исправить эту ситуацию.

- У вас всегда занимались только девочки?

- Был опыт приглашения мальчишек, но мы быстро отказались от него. Зачем нам раскалывать коллектив? Девочек около тридцати, а мальчиков, помню, пришло всего шесть. На одну обратил внимание, на другую нет. Только лишние расстройства и скандалы. Я вообще считаю, что система раздельного обучения - мальчики сами по себе, девочки тоже - она лучше, чем нынешние смешанные коллективы. Мальчишка должен воспитываться мужчиной - для того, чтобы стать мужчиной, а не размазнёй. У девочек тоже свой мир, будущих женщин. Сейчас часто вырастают ни то, ни сё!

В разговоре Людмила Иванова неоднократно подчёркивает, что она – потомственная казачка. Отсюда иногда резкость формулировок, прямота и независимость суждений. В ней, при всей женственности и обаянии, чувствуется твёрдый характер и железная воля.

- Я могу быть жёсткой в отношениях, даже с детьми. Не жестокой, но жёсткой. Не знаю почему, но у меня с детства так. Были у нас сотрудницы: детей любят, работу свою, но скажут раз пять девочкам: «Встаньте, начнём занятие», они не слушаются. А я

зайду в класс, мне и говорить ничего не надо, тут же вытянутся по струнке. Мне и кричать на них или наказывать не надо - сами слушаются.

Объяснение этому обстоятельству явилось тут же в лице мальчика Миши, крепыша лет 7-ми, веснушчатой девочки чуть постарше и их мамы. Они вошли в комнату, где мы разговаривали с Людмилой Михайловной, и помещение немедленно осветилось улыбками, зазвучали весёлые приветствия. Миша немедленно обменялся с нами взрослым рукопожатием, девочка слегка поклонилась, присела в книксене. Завязалась дружеская беседа. Впечатление, что дети и внуки вернулись с прогулки. Разговор наставника и детей идёт абсолютно на равных. Уважительный, серьёзный. От непривычного ли сегодняшнему человеку книксена девочки, от замысловатых платьев прошлых веков, которые принялись выбирать мама с дочкой в гардеробе, от общей «светской» интонации в разговоре, но неожиданно в комнате повеяло чем-то таким тёплым, давно забытым, тургеневским. Вот сейчас на столе появится чай с душистым вареньем, потекут неспешные разговоры о недавно прочитанном последнем сочинении господина Толстого «Анна Каренина», да как он посмел писать о столь откровенных предметах! Обсудим виды на урожай, коснёмся дел международных, Англия опять что-то замышляет, турок подстрекает идти на матушку Россию. Посудачим, напьёмся чаю, да разъедемся по своим делам.

- Это мои артисты, - прерывает мои мечтания Людмила Михайловна. - Пришли на репетицию. С Мишей отдельная история. Мы привлекаем его к участию в некоторых постановках. Однажды мы сделали коллекцию, посвящённую производству валенок у нас, в Гатчине. Я говорю Мише: «Будешь у нас играть мастера, который валенки делает». А ему лет пять тогда было. Уговаривать долго не пришлось. Он сидит, усердно стучит молотком по валенку, великолепно играет. И вдруг приходит хореограф, Мише что-то не понравилось, он, ни слова не говоря, встаёт и уходит. Я его догоняю: «Миша! В чём дело? Ты так хорошо играл, что случилось, почему ты ушёл?» Он подумал немного, развёл руками, говорит: «Такова жизнь»! С тех пор у нас в театре, когда что-то не получается или сложно объяснить, обязательно говорят: «Такова жизнь»!

«Гордиться славою предков не только можно, но и должно, не уважать оной есть постыдное малодушие» А.С. Пушкин

Перед разговором с Людмилой Ивановой я коротко пообщался с директором ЦТЮ Надеждой Владимировной Корбут. Мы вспомнили тех героев публикаций «Гатчинской правды», которым гостеприимно предоставляет кров Центр творчества юных: Владимира Жилина, Михаила Огороднова и Наталию Рочеву. Когда речь зашла о Людмиле Ивановой, директор горячо поддержала нашу инициативу с ней побеседовать: «Людмила Михайловна из той плеяды настоящей гатчинской интеллигенции, увы, постепенно уже уходящей, на плечах которой и держится культурная работа с молодёжью. Можно множество раз произнести слова «патриотизм», «верность традициям» и так далее, и ничего не изменится. А можно сходить на представление «Катюши», тем более, отвести туда ребёнка, обучение у нас, кстати, совершенно бесплатное, и все эти важные слова обретут реальный смысл.

- Вы, наверное, даже представить себе не можете такого, - говорит Людмила Иванова, - но недавно к нам пришла девочка, которая ровным счётом ничего не знает о Великой Отечественной войне. О том, что Гатчина была под оккупацией долгое время, о блокаде Ленинграда. Не буду говорить откуда она приехала, это не важно. Случается, что и местные дети слыхом не слыхивали о том, что пришлось пережить стране и нашему городу в те годы. Отсутствие памяти, что может быть страшнее?

Среди всех мероприятий, в которых наш театр участвует, самые важные - к 22 июня и 9 мая. С первого же шествия «Бессмертного полка» мы принимаем там участие. Возглавляем колонну памяти. То, что в этом году не состоялось шествие, стало огромным огорчением для нас. Была подготовлена программа, где мы через костюм показывали всю историю страны в довоенный период,

войну, последующие годы. Девочки очень старались, готовились, но никакой труд не пропадает даром. В День Победы мы всё же показали свою коллекцию.

22-го июня, День памяти и скорби, - тоже очень важное событие. Мы традиционно объезжаем в эту памятную ночь доты и воинские памятники нашего района. Молодёжь, байкеры, представители администрации, наши девочки. Возлагаем цветы, поём песни военных лет. С вечера до самого рассвета. Не нужно даже говорить какие-то особые слова. Достаточно посидеть в доте, у могилки павших, спеть «Тёмную ночь» или ту же «Катюшу» - и вот вам самый что ни на есть живой, настоящий урок патриотизма.

…Вы же знаете, осенью у нас в здании Центра творчества юных был организован пункт сбора мобилизованных. Сердце сжималось, когда автобусы с нашими парнями отправлялись в долгий путь, а провожающие девочки и женщины махали им вслед белыми платочками, плакали. Одна и та же картина всей непростой истории нашего Отечества. Мужчины сражаются, женщины плачут и ждут.

«Поверил я алгеброй гармонию» А. С. Пушкин

Во время нашего продолжительного разговора я то и дело пытался вывести Людмилу Михайловну на тему методики преподавания. Выведать «секреты мастерства», так сказать.

- Прежде всего мы преподаём хореографию. Походка, жест, умение «держать себя» на сцене, не бояться выйти на неё. Потом - театральное мастерство, культурные программы.

Людмила Иванова из тех людей, что делают большое важное дело, совершенно не замечая этого. Так врач реаниматолог или пожарный, спасая жизнь человека, не рассказывают об этом, как о чём-то важном, особенном. Просто это их работа. «Секрет» метода Людмилы Ивановой раскрылся очень просто. Стоило ей начать читать Пушкина.

- Сегодня многие дети не знают даже элементарных сказок, стихов и поэм Пушкина. В школе «прошли» и забыли. И я, признаться, в детстве не понимала Пушкина, Лермонтова, других поэтов. Нас заставляли учить наизусть - мы учили. Без мысли и понимания, просто назубок. Тогда экзамены сдавали ежегодно, с четвёртого по десятый класс. И каждый раз нужно было заучивать стихотворение. Проходит время, я уже учусь в Иркутском университете на литературном отделении и понимаю, что стихов в памяти много, а понимания нет. И вдруг наступает озарение. Начинаешь читать:

Онегин, добрый мой приятель,

Родился на брегах Невы,

Где, может быть, родились вы

Или блистали, мой читатель;

Там некогда гулял и я:

Но вреден север для меня.

Какая простота! Словно разговариваешь с другом. Что тут сложного? Слова Пушкина льются как бы сами собой, потому так легко и запоминаются. Я три главы «Евгения Онегина» помнила наизусть.

Людмила Михайловна продолжает читать. Секрет мастерства оказался прост. Он в интонации, в неподдельной любви к поэту, к этой святой простоте русского гения. Вспоминаешь себя маленького. Наверное, точно так же, как и сейчас, сидел бы с раскрытым ртом, впитывая в себя эти волшебные сочетания слов.

- Надев широкий боливар,

Онегин едет на бульвар

И там гуляет на просторе,

Пока недремлющий брегет

Не прозвонит ему обед.

Я могу бесконечно цитировать Александра Сергеевича. А сказки его?! Это же сплошной восторг! Нужно просто суметь донести это чувство до ребёнка. Увы, это не всем дано. Многое зависит от школы, учителя литературы.

- Людмила Михайловна, у вас уже сорокалетний опыт работы с детьми. Они, очевидно, как-то меняются с течением времени. В лучшую сторону или наоборот?

- Конечно, на них оказывает влияние окружающая среда. Была у нас одна девочка, классе в седьмом, по-моему, училась. Смотрит хитро так на меня и говорит: «Людмила Михайловна, вот вы учите нас литературе, музыке, всяким высоким вещам, а зарабатываете мало, так ведь? А я скоро стану блогером, буду писать статьи, за каждую по сорок долларов мне заплатят». Я спрашиваю, а про что она писать собирается? И для кого? «Для моих друзей и знакомых, для всех!» Я спрашиваю, каких писателей она знает? Пушкина, слава Богу, знала. Пушкин – писатель или поэт? Или просто литератор? Увы, дальше её познания не распространялись. Пожимает плечами, какая, мол, разница? Вы всё равно старомодные люди, ничего не понимаете в современной жизни. Девочка не без способностей, кстати, но нам пришлось расстаться с ней. Не интересно – никто силком держать не будет. Прошло три года, девочки этой не видно, не слышно. Может быть, и пишет что-то у себя, блогер. Но наши девочки, которые приходят и остаются, как правило, почти на 90 процентов очень хорошо успевают в школе. Они воспитаны, хорошо образованы, готовы к будущей жизни.

- Считается, что «переходный период», лет в 13-14, очень тяжело даётся девочкам. С парнями как-то попроще.

- Да, бывает разное. На год-два сознание может и помутиться. У них уже благодаря интернету, общению с себе подобными формируется образ, манера поведения. Знаете, весь или вся в чёрном, капюшон на голову, наушники в уши, идёт такое сутулое нечто по улице. Надо не бояться быть с ними строгими. Родительское сюсюканье и снисходительность на пользу не идут. В то же время, ни в коем случае нельзя прибегать только к наказаниям. Например, придёт такой ребёнок на репетицию. Голова окрашена в фиолетовый цвет. Какой смысл на неё ругаться? Можно подойти и с другой стороны. Профессионально оценить изменения. Допустим, она была брюнеткой и это ей, действительно, не шло. Посоветовать, как и что изменить в причёске, а фиолетовый или оранжевый цвет волос, ничего страшного, перебесится, если умная девочка, сама поймёт. А глупые у нас не задерживаются. Сейчас учителя в школе очень приветствуют, если ребёнок занимается в «Катюше». Знак качества, можно сказать.

Пришло время репетиции. Людмила Михайловна провела меня в комнату, где в огромном количестве собраны платья и костюмы различных народов и периодов истории нашей страны.

- Сколько воспитанниц прошло через театр за годы его существования?

- Трудно сказать. За тридцать с лишним лет работы… Около тысячи девочек, наверное. Многие наши выпускницы приводят уже своих детей, а то и внуков. Бывает и такое, когда мама занимается вместе с дочкой. Учиться, познавать новое - никогда не поздно.

Во время нашего разговора Людмила Михайловна всегда вдумчиво отвечала на вопросы, переспрашивала. Иногда, совершенно в духе мальчика Миши, разводила руками, задумчиво улыбалась: «Такова жизнь». И только дважды она говорила сразу, не раздумывая. Первый раз, отвечая на вопрос: «Любите ли вы своих воспитанниц?» - «Конечно, люблю, иначе, зачем всё это?» И второй, когда заговорили о будущем. У неё, скорее, вырвалось, высказалось то, о чём болит душа. «Иногда я думаю: вот когда я уйду, кто продолжит моё дело?»

Скоро к многочисленным наградам Людмилы Михайловны Ивановой, в том числе и высокому званию «Заслуженный работник культуры Российской Федерации», добавится ещё одна. Но дело, конечно, не в наградах и званиях. Она за годы своей работы посеяла тысячу семян добра, высокого вкуса и культуры. Вскормила и выходила их. Несомненно, её работа даёт свои плоды сейчас и продолжится в будущем. Редакция «Гатчинской правды» поздравляет уважаемую и любимую всем городом Людмилу Михайловну Иванову с высоким званием и желает ей крепкого здоровья, долгих лет жизни и всегда оставаться такой же. Строгой, изящной, бесконечно доброй Её Величеством женщиной.

Андрей Павленко

Фото из архива Людмилы Ивановой и редакции