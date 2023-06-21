22 июня 1941 года. Воспоминания очевидцев

22 июня, в день начала Великой Отечественной войны, в нашей стране отмечается День памяти и скорби. Война не обошла стороной ни одну советскую семью. Память об этих страшных событиях передаётся из поколения в поколение. С семейными историями, фотографиями, письмами участников Великой Отечественной войны можно познакомиться благодаря масштабной электронной коллекции Президентской библиотеки «Память о Великой Победе», которая регулярно пополняется новыми материалами.

Президентская библиотека представляет подборку цитат из дневников и воспоминаний жителей блокадного Ленинграда о первых военных днях, о днях, когда мирная жизнь, которая казалась незыблемой, рухнула в одночасье…

· Жизнь в оккупации и в первые послевоенные годы: Пушкин. Гатчина. Эстония: дневник Люси Хордикайнен (1928 г. р.)

https://www.prlib.ru/item/332433

Дневниковые записи, сделанные Юлией Александровной Хордикайнен (Кривулиной) охватывают период с предвоенного, 1940 года, до самого последнего дня Великой Отечественной войны – 9 мая 1945 года. Книга была издана с помощью сестры-близнеца Юлии – Софьи Александровны Нуриджановой (до замужества Хордикайнен). Дневник Софьи – Зоси, как звали её в семье был утерян.

18 июля 1941 г.:

«22 июня был яркий солнечный день; было жарко, по небу клочьями были разбросаны облака. Мы были в саду. Вдруг на балкон быстро выходит бабушка Дуня и говорит, чтобы мы слушали радио. По радио выступал Молотов. Он говорил, что утром немцы напали на СССР и захватили несколько городов. <…> Вечером мы пошли смотреть на шедшие танки. Ребята стояли, махали красноармейцам и кидали сирень».

· Дневник Ольги Владимировны Дорониной: Ленинград, 1941–1944 гг.

https://www.prlib.ru/item/1289013

Ольга Владимировна Досенко (урожденная Доронина, 1925 г. р.) – участник Великой Отечественной войны, ефрейтор, житель блокадного Ленинграда. С мая 1942 года по август 1945 года служила в частях и формированиях Местной противовоздушной обороны Ленинграда. В дни блокады вела дневник. Награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За оборону Ленинграда».

22 июня 1944 г., г. Ленинград:

«У калитки разошлись. Мы пошли домой. Переоделись, умылись. Идём обедать с хорошим настроением. Да! Как всё быстро меняется. Вдруг слышим: „Германия бомбардировала Киев и др. города. Значит война, в 4 ч. утра перешли границу“. Началась война. Сразу лица у всех стали серьёзные. Пришли в столовую. Рядом с нашим столом сидели трое мужчин и две женщины. Вдруг один из них встал, бледный, и вышел. Я спросила у женщины: „Что, его вызвали?“. Она мне ответила: „ Да! По первому зову!“. Я не могла стерпеть и заплакала, закрыв лицо руками. Когда я открыла лицо, то увидела на глазах слёзы у многих».

· Дневник Игоря Константиновича Малахова. Тетрадь 1-я. 1941–1942 гг.

Игорь Константинович Малахов (1927 г. р.) на момент ведения дневника был учеником выпускного класса; летом 1942 г. устроился работать учеником монтёра на ремонтный завод АТУЛ, на котором в том числе ремонтировали городские автобусы; 29 августа 1942 г. вместе с матерью эвакуирован из Ленинграда.

22 июня 1941 г., г. Ленинград:

«Выйдя на улицу, мы сразу уловили что-то необычное: прохожие торопились, толпы у молчащих репродукторов, очереди у магазинов. Оказалось, что пятнадцать минут тому назад окончилось выступление по радио т. Молотова, заявившего о неожиданном нападении гитлеровской Германии на СССР. Сразу всё стало ясно! Скорее домой: надо узнать подробности о речи Молотова. <…> В 23 часа передавали указы Президиума Верховного Совета о мобилизации, военном положении. Сразу как-то отчетливее почувствовалась опасность, нависшая над страной. В 24 часа под звуки Интернационала мы легли спать. Закончился день, полный волнений. ОНО началось. Я стал свидетелем, пока не участником, великих исторических событий. Что будет!».

· Яков Владимирович Духин: Дневник политрука. Тетрадь № 1. 24 июня – 22 августа 1941 года.

https://www.prlib.ru/item/1277800

Яков Владимирович Духин (1920 г. р.), уроженец села Юревичи Полесской области (Белоруссия), жил с семьёй в Ленинграде. До начала Великой Отечественной войны служил в армии в звании старшего политрука. В годы войны служил в 86-й стрелковой дивизии, получил звание капитана. Погиб 10 февраля 1944 г., был захоронен в селе Заруденье Лядского района Ленинградской области (с 22.08.1944 – Псковской области).

24 июня 1941 г., г. Ленинград:

«Итак… война. Я впервые с ней знакомлюсь воочию, раньше только читал о ней. 22 июня была речь Молотова. Слушал вместе с бойцами. Бойцы негодуют бандитским нападением зарвавшегося Гитлера. Рвутся в бой – замечательный народ. Раньше как-то незаметно это было сквозь всякие проступки, которыми они меня часто подводили. Но когда речь пошла о великом деле, они молодцы. „Июньский набор себя покажет“, – говорят они. И я в это верю».





· Дневник Сергея Васильевича Хомко о первых днях Великой Отечественной войны.

https://www.prlib.ru/item/1287558

Сергей Васильевич Хомко (1912 г. р.) – ветеран Великой Отечественной войны. Призван на фронт 25 июня 1941 г. из Ленинграда. Награждён орденом Отечественной войны II степени (1985). В рукописном дневнике отражены события с 25 июня в Ленинграде по 11 июля 1941 года на линии фронта в Псковской области.

25 июня 1941 г.:

«Несколько дней тому назад радио пустило быстрокрылое слово „Война“! Начинался дачный сезон. Сезон отпусков, курортов. Одно это слово – и всё рушилось. В ином направлении пошли мысли, а за ними и дела. Началась мобилизация, над городом подняли первые аэростаты заграждений. Прошли первые короткие, как весенние грозы, воздушные тревоги. Неприятное чувство тоски защемило сердце. Вот, наконец, и мой черед, 25-го по повестке вызвали в райвоенкомат на р. Мойку в бывший дом учителя».





Электронная коллекция, посвящённая сохранению Памяти о Великой Победе, формируется с 2010 года. В неё входят официальные документы, книги, периодические издания, свидетельства участников боевых действий и тружеников тыла, их дневники и личные документы. Особую категорию составляют фото- и кинохроника, статьи и газеты военного времени, аудиозаписи.

Также на портале Президентской библиотеки представлен Комплекс оцифрованных архивных документов, кино- и фотоматериалов «Вторая мировая война в архивных документах», который формируется совместно с Федеральным архивным агентством с 2020 года. На сегодняшний день в него включены уже более 10 тысяч архивных документов, многие из которых были ранее засекречены.