Ленинградцы переводят авто на газ

Ленинградская область стала одним из регионов, где водители могут бесплатно перевести свои автомобили на природный газ. Это стало возможным благодаря увеличению федерального и регионального финансирования, а также предоставления рассрочки на оборудование.

«Ленинградская область стала одним из регионов, где водители могут бесплатно перевести свои автомобили на природный газ. Помогло федеральное и областное софинансирование, а также рассрочка на оборудование. Использование компримированного природного газа в качестве газомоторного топлива в нашем регионе набирает популярность», – прокомментировал председатель комитета Ленинградской области по транспорту Михаил Присяжнюк.

По программам Газпрома жителям предлагается несколько вариантов переоборудования транспортных средств на использование компримированного природного газа (КПГ). Есть возможность либо переоборудовать транспорт на КПГ без дополнительных вложений, либо осуществить переоборудование за свой счет с фиксированной ценой в 14 руб. за кубометр на фиксированный объем газа.

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям теперь доступны на выбор следующие варианты переоборудования:

1. Без затрат на приобретение оборудования – клиент оплачивает только работы по монтажу, а оборудование предоставляется в аренду сроком до 5 лет

2. Без дополнительных вложений – клиент обязуется разместить на поверхности своего транспортного средства рекламу, направленную на продвижение компримированного природного газа и стимулирование его потребления

3. Софинансирование всего комплекса работ по замене дизельного двигателя на моногазовый.