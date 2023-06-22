Ленобласть принимает главных архитекторов России

В начале заседания Союз архитекторов России отметил градостроительный подход губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко и передал ему почётный знак Совета «Кентвар».

«Для Ленинградской области большая честь принимать юбилейный год Совета. Это повод гордиться нашим уникальным архитектурным наследием, тем более нам есть о чем рассказать. Сегодня регионы по всей России начинают готовиться к процедурам по согласованию архитектурного облика. Мы начали эту работу два года назад, уже утвердили дизайн-коды для всех городов, приняли правила по оформлению наружной рекламы. Это крайне сложная новелла, в которой необходимо всегда искать баланс. И, конечно, вторая задача — найти лучшие архитектурные практики и внедрять их на территории Ленинградской области. Сегодня сообщество закладывает основы, которые будут определять нашу жизнь в следующие пять лет», — отметил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

Как отметил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Владимир Цой, особенно важной для региона является работ по реставрации объектов культурного наследия. Надуманный разрыв о различии новых объектов архитектуры и объектов исторического и культурного наследия неправильный. Его практически преодолели в Ленинградской области. Как результат — победа в конкурсе «Архитектурное наследие», где область завоевала сразу три первых места.

Главный блок совета в этом году посвящен развитию комфортной городской среды и архитектуре быстрого реагирования. В эти три дня состоятся дискуссии, круглые столы, клаузура по реконструкции бывшей мебельной фабрики М. Пиетинена в Выборге и многое другое.