Миру – мир, дружбу и сотрудничество молодежи

Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус» в Сочи и соберет 20 тысяч участников со всего мира. Волонтерами на фестивале станут 5 тысяч молодых россиян, в том числе 250 человек из Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей.

Программа будет включать дискуссии, лекции, выставки, культурный обмен, спортивные соревнования, добровольческие акции и совместные путешествия. Регистрация доступна по ссылке: http://fest2024.ru/.

Одна из целей фестиваля — создать платформу для контактов между молодыми и активными людьми из разных стран мира. Он также призван познакомить зарубежную молодежь с русской культурой и возможностями, которые сегодня предоставляет молодым людям Россия.