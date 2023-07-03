В Гатчине сгорел автомобиль

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти, в 3:39 3 июля поступило сообщение о пожаре на улице Академика Константинова в Гатчине. Горел легковой автомобиль. На место происшествия выехала дежурная смена 42-й пожарно-спасательной части: четыре человека на одной машине. Возгорание ликвидировано к 4:13, пострадавших нет.

В полиции 47news рассказали, что у кирпичного девятиэтажного дома сгорела легковая машина Mazda. Огонь охватил иномарку по всей площади.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняет отдел надзора и профилактики МЧС Гатчинского района.