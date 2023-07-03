Выпускники университета МЧС пополнят ряды пожарных Ленобласти

Торжественное мероприятие прошло на Дворцовой площади в Северной столице и совпало с празднованием 220-летия пожарной охраны города. В ходе мероприятия торжественным маршем прошли 600 человек и проехали более 100 единиц специального оборудования, в том числе уникальных образцов ретро пожарно-спасательной техники, которая стояла на вооружении пожарных дружин в начале прошлого столетия. На выставке также были представлены экспонаты из коллекции «Леноблпожспаса» и современный подвижный пункт управления беспилотными авиационными системами регионального чрезвычайного ведомства.

Вице-губернатор Ленинградской области по безопасности Михаил Ильин и начальник Главного управления МЧС России по Ленинградской области Евгений Дейнека также вручили дипломы молодым специалистам. Стоит отметить, что все 166 выпускников университета уже распределены по регионам страны, в том числе шесть лейтенантов в скором времени будут служить в Ленинградской области.