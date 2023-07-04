УБДХ: на страже чистоты в Гатчине

Народных избранников встречали в обеденный перерыв - парадом техники и личного состава. Депутаты во главе с председателем комиссии Галиной Паламарчук проверили готовность коллектива к выполнению поставленных задач.

Первым делом директор предприятия Владимир Рящин познакомил депутатов с сотрудниками, показал автопарк и подвел итоги прошедшего года. На 2022 год предприятию было выделено финансирование в размере 312,8 млн рублей. Среднесписочная численность сотрудников предприятия составляет 252 человека. Средняя зарплата – 39 тысяч рублей. Уборщик получает 22 тысячи рублей, и именно здесь самый большой некомплект и текучка кадров. Сейчас не хватает 21 человека. Тем не менее, УБДХ справляется с возложенными на него обязанностями.

Новая спецтехника

Автопарк УБДХ активно пополняется. Без этого никак: бывают сезонные, погодные и другие непредвиденные ситуации, когда работа идет почти круглые сутки без обеда и выходных.

- Здесь представлена вся техника, на которой мы выполняем муниципальное задание и занимаемся прочей деятельностью, необходимой для поддержания чистоты в нашем городе, - отметил Владимир Рящин.

В 2022 году было приобретено спецтехники на сумму 21 млн рублей, на 2023 год выделено 24,8 млн рублей. Среди новичков - мощная дорожная фреза шириной 1 метр и два трактора «Беларусь» новейшей модификации с погрузочным оборудованием, комбинированная дорожная машина (КДМ). Нужное приобретение - 3-тонный дорожный каток для ямочного ремонта. Теперь в распоряжении предприятия два катка. Приобретен рециклер асфальтобетона для выполнения ямочного ремонта в осенне-весенний период. Работает он так: асфальтобетонная крошка с дорог, которая складируется на площадке предприятия, засыпается в рециклер, смешивается с мастикой или битумом. Полученную смесь даже при минусовой температуре можно высыпать в дорожную яму, и она будет держаться.

- Благодаря новой технике мы ликвидируем аварийные ямы гораздо быстрее. В 2023 году увеличили объемы по ямочному ремонту дорог с 12 тысяч погонных метров до 16 тысяч, - пояснил Владимир Рящин.

На прошлой неделе за счет средств областного бюджета предприятие получило два автогрейдера – долгожданное и нужное приобретение.

- Летом автогрейдеры выполняют профилирование дорог и обочин в грунтовом исполнении, зимой заняты на расчистке дорог и обочин и на вывозе снега - для формирования вала под лаповый снегопогрузчик. Теперь появится возможность выпустить на линию и второй лаповый снегопогрузчик, а имеющийся грейдер направить на расчистку дорог 4-5 группы, - поделился Владимир Рящин.

Семь муниципальных работ

По муниципальному заданию предприятие выполняет семь видов работ.

Это, прежде всего, механизированная уборка и содержание 122 км дорог. Дюжина «боевых» сотрудников днем и ночью выполняют работы по уборке, отсыпке, ямочному ремонту, ремонту картами. На них же украшение города к праздникам.

Работники УБДХ занимаются механизированной и ручной уборкой тротуаров, общественных пространств, обслуживание павильонов, малых архитектурных форм. Бригада объезжает город на «Газели» по утвержденному маршруту. Штатная численность уборщиков городских территорий составляет 36 единиц, а фактическая – 24 человека. На этих же сотрудниках уборка урн, а по городу их 700, уборка мешков с мусором, которые собирают уборщики на городских территориях, а также работы по выполнению обращений.

- На нас жалуются, почему мы убираем урны на Аэродроме только после обеда. Но машина у нас одна. Если учредитель нас поддержит, будет введен дополнительный штат и открыт второй маршрут. Тогда одна «Газель» будет работать по маршруту Аэродром – Мариенбург. Вторая – в центре Гатчины. Можно будет делать повторные выезды, - пояснил Владимир Рящин.

Депутаты попросили сотрудников назвать самые грязные улицы Гатчины. На первом месте единогласно – улица Соборная. Здесь приходится убирать не только то, что в урнах, но и кучи мусора вокруг них. Даже в 7 утра на Соборной сложно сделать уборку, потому что зачастую те, кому ночи оказалось мало, продолжают банкет.

«Зелёным хозяйством» занимаются 22 человека. Они восстанавливают газоны, сажают цветы, занимаются обрезкой кустов, убирают аварийные деревья. А зимой они же берут лопаты и чистят город от снега.

Депутаты поинтересовались статистикой обращений граждан по сносу аварийных деревьев.

- В прошлом году по плану было 350 деревьев, а снесли более 600. Но ветровала стало заметно меньше. Пять лет назад за сутки, бывало, падало до 27 деревьев. В этом году всего семь. Значит, работаем правильно. По обращениям и заявкам выезжаем на место, смотрим, вносим в адресную программу. План текущего года - 550 деревьев, выполнено - почти 300, - отметил Владимир Рящин.

От работников «зеленого хозяйства» депутаты узнали, что высаженные в городских клумбах цветы меньше воровать не стали. Воруют и у здания администрации, и у памятника Ленину, и на Соборной, и на Аэродроме - везде, где есть цветы. Выкапывают с корнями, увозят на машинах. Видеокадры таких позорных поступков можно увидеть на страничке УБДХ в социальной сети ВКонтакте.

Увеличивается объем работ по содержанию детских и спортивных площадок.

- Мы начинали с 62 площадок, а сейчас их уже 115. Плюс Аэропарк, где мы ведем ремонт практически каждый день, включая выходные. Аэропарк, особенно его спортивная часть, используется очень интенсивно и, к сожалению, много случаев вандализма. В том числе ночью. Приходится постоянно делать заплатки, укреплять конструкции, - пояснил Владимир Рящин.

В зоне ответственности УБДХ - механизированная и ручная уборка дворовых территорий от Въезда до Коннетабля. 440 адресов!

- Здесь штат должен быть 42 человека, фактически - 34. У нас 33 участка, но убирается не больше 25. Остаются бесхозные участки, которые убирает наша оперативная бригада. Плюс урны на детских площадках: их тоже они убирают, - пояснил Владимир Рящин.

За предприятием закреплено также обслуживание светофоров (34 штуки) и дорожных знаков, количество которых растет быстрыми темпами и уже превысило 6 тысяч штук. Еще один вид работ - содержание общественных туалетов.

- Глядя на цифры выделяемого финансирования, кажется, что средств много, - отметил заместитель главы администрации Гатчинского района Александр Супренок. - Но и стремиться есть к чему. Город растет, открываются современные общественные пространства, новые детские и спортивные площадки – это влечет за собой целую цепочку дополнительных расходов на их обслуживание.

Депутаты внимательно выслушали информацию о деятельности предприятия, обсудили вопросы, в решении которых требуется поддержка, и поблагодарили коллектив за слаженную работу.

Татьяна Можаева