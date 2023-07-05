Почта отремонтирует 18 отделений в Ленобласти

Почта при поддержке партии «Единая Россия» продолжает программу модернизации сети в Ленинградской области. Это предполагает не только ремонт старых помещений, но и внедрение современных цифровых сервисов на удалённых территориях области.

В обновлённых отделениях можно будет подтвердить или восстановить учётную запись на портале Госуслуг, воспользоваться его сервисами и распечатать необходимые документы, получить юридически значимую корреспонденцию в цифровом формате, самостоятельно померить температуру, давление, уровень кислорода в крови.

«Почтовые отделения станут доступнее для маломобильных жителей Ленинградской области: здесь появятся пандусы, широкие дверные проёмы, кнопки вызова персонала, а также «медицинский уголок», в котором клиенты смогут самостоятельно проверить показатели здоровья. Наша задача – не просто привести в порядок почтовые отделения, а максимально расширить перечень социальных услуг и обеспечить высокий уровень комфорта для наших клиентов», — отметил директор Макрорегиона Северо-Запад Почты России Дмитрий Серебреников.

Как отметили в «Единой России», сегодня отделения почты являются не просто точкой коммуникации, но и важным элементом инфраструктуры, который обеспечивает доступность государственных и коммерческих услуг для населения.

Андрей Соколов