Ленобласть встречает День рыбака большими уловами

Накануне Дня рыбака во Дворце Труда Ленинградской федерации профсоюзов работники отрасли подвели итоги первого полугодия и наградили лучших специалистов.

«Задачу по удвоению объемов производства рыбной продукции поставил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на Петербургском международном экономическом форуме. И мы её выполняем. В 2022 году господдержка рыбоводной отрасли региона увеличена на 25%. Из бюджета на развитие предприятий аквакультуры выделено 150 млн руб., Ленобласть — среди лидеров России по этому показателю. На этот год запланирована поддержка в аналогичном объеме», – прокомментировал заместитель председателя правительства Ленинградской области – председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

За 6 месяцев 2023 года объем добычи водных биоресурсов предприятиями региона составил 15 тыс. тонн — это 124% к аналогичному периоду 2022 года. Объем выращивания рыбы составил 7,5 тыс. тонн (110%), объем рыбопреработки – 16,5 тыс. тонн (104%). В отрасли рыбного хозяйства Ленинградской области действует около 200 хозяйствующих субъектов с 2,5 тыс. сотрудников.