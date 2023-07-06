Министр культуры пригласила Путина в центр реставрации в Гатчинский район

«Они на самом деле очень ждут вас в гости», - сказала Любимова во время встречи с президентом и рассказала, что для Международного центра реставрации успели закупить всю новейшую аппаратуру и технику.

«Очень важно, чтобы люди, которые воссоздают порой буквально из пепла, фантастически совершенно спасают наши шедевры, имели возможность в замечательных условиях трудиться. Там будут и конференции проводить, и проходить обучение молодые специалисты со всей страны», - добавила Любимова.

«Было бы интересно посмотреть», - отреагировал президент.

Напомним, что Международный центр реставрации открылся в Ленинградской области в феврале. Трехэтажное здание с подземным этажом занимает площадь 10 тысяч кв. м. В центре – 15 реставрационных мастерских и лабораторий, 14 хранилищ музейных ценностей, административные помещения, площадки для временных экспозиций, центр повышения квалификации музейных работников. Планируется, что в учреждении будут работать 140-160 реставраторов живописи, графики, чертежей, икон, фарфора и керамики, документов, фотографий, негативов, специалисты по металлу и ткани, таксидермисты, а также методисты и художники-оформители.