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Ленинградский сабантуй

В деревне Энколово Всеволожского района в субботу гостей собрал ежегодный татаро-башкирский национальный праздник под названием Сабантуй. Для гостей праздника работали татарская и башкирская фольклорные деревни, где каждый мог познакомиться с культурой и традициями этих народов.

Рубрики:  Общество
Проект Информационного центра "Кириши" реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области и Дома Дружбы Ленинградской области.
Эпизод четвертый. Ленинградский сабантуй.