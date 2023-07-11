Ленинградский сабантуй
В деревне Энколово Всеволожского района в субботу гостей собрал ежегодный татаро-башкирский национальный праздник под названием Сабантуй. Для гостей праздника работали татарская и башкирская фольклорные деревни, где каждый мог познакомиться с культурой и традициями этих народов.
Рубрики: Общество
Проект Информационного центра "Кириши" реализуется при поддержке комитета по печати Ленинградской области и Дома Дружбы Ленинградской области.
Эпизод четвертый. Ленинградский сабантуй.
Эпизод четвертый. Ленинградский сабантуй.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.