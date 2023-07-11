Ленинградский сабантуй

Если у человека большое сердце, оно непременно открыто всему и всем. Так уж устроены люди неравнодушные и неспокойные. Прежде у них всегда есть время для других, двери их дома открыты, как и сердце - для любого входящего. Они спешат на помощь, им важно успеть. Их дом полная чаша любви, музыки и запахов домашней выпечки. К ним тянутся и их любят. Ими гордятся. Такие люди – семья Иняятуллы и Раисы Кутуевых из Тосно. Заслуженные люди, которые через всю жизнь пронесли любовь друг к другу и окружающему миру. Накануне 80-летнего юбилея хозяев (с разницей в несколько месяцев) мы встретились с прекрасной парой, чтобы попытаться понять некоторые простые и сложные истины.