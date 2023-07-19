«Как живой с живыми говоря». Президентская библиотека к юбилею Владимира Маяковского

Владимир Маяковский был художником, драматургом, режиссером, редактором литературных журналов. Особое место в творчестве поэта занимает жанр сатиры. Сатирические агитационные стихи 1919–1920 годов составили целый том собрания его сочинений. Однако сатира выходила не только из-под пера поэта. Знания, полученные юным Маяковским в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, позволили ему писать портреты, рисовать шаржи и карикатуры, используя масло, пастель, тушь, акварель, уголь и карандаш.

В 1919–1921 годах, благодаря этому увлечению, поэт стал одним из авторов «Окон РОСТА» и участвовал в выпуске сатирических агитационных плакатов, которые нередко называют первой советской социальной рекламой. Выпускались они советскими поэтами и художниками в сотрудничестве с Российским телеграфным агентством – крупной издательской организацией, массово изготавливавшей печатные стенные газеты, плакаты, еженедельники, собственную газету «Агит-РОСТА», несколько общественно-политических, экономических, литературных иллюстрированных журналов. Агентство также выполняло функции службы новостей и центра по инструктированию всей местной печати. В 1925 году, 10 июля, было принято решение о создании центрального всесоюзного информационного органа – Телеграфного агентства СССР (ТАСС).

Первый плакат «Окон РОСТА» рисовали от руки, потом делали копии при помощи трафарета. Изображение обязательно дополнялось стихами. Маяковский отвечал за краткие запоминающиеся лозунги и стихи (например, такие как «Нигде кроме, как в Моссельпроме»; «Грязные руки грозят бедой. Чтоб хворь тебя не сломила – будь культурен: перед едой мой руки мылом!»).

Незадолго до гибели, выступая 20 марта 1930 года в Доме комсомола Красной Пресни, поэт скажет следующее: «Я вспоминаю окна РОСТА – это огромные полотнища, чуть не в четверть стены; и такие окна мне пришлось сделать не однажды – всего около 5000 плакатов. Как мы делали? Я помню, что мы ложились в 2-3 часа ночи, клали под голову вместо подушки полено, – подушка была, но мы боялись проспать. Многие из этих работ, рассчитанные на день, прошли впоследствии Третьяковскую галерею, выставки Берлина и Парижа, стали через десять лет вещами настоящего так называемого искусства».

Плакаты полностью вписывались в революционную идеологию молодого советского государства. Они были призваны просвещать, информировать и агитировать. Маяковский стал автором первых «продающих текстов», в которых реклама внушала советским людям: наше — лучшее. И как-то пророчески звучат сегодня известные строки поэта: «Я шагну через лирические томики, как живой с живыми говоря».

Свой шаг в вечность он сделал самостоятельно. Современники не поняли и не приняли решение Маяковского уйти из жизни. В третьем номере журнала марксистской критики искусств «Печать и революция» за 1930 год опубликован некролог поэту, начинающийся такими словами: «Умер – смертью неожиданной и бессмысленной – великий революционный поэт Владимир Маяковский. Совсем недавно советская общественность отмечала двадцатилетие его литературной и политической деятельности. Маяковский убил самого себя. Это звучит чудовищно и невероятно».

На портале Президентской библиотеки представлена коллекция «В. В. Маяковский (1893–1930)», в которую вошли цифровые копии документов и материалов о жизни и деятельности одного из крупнейших поэтов-новаторов, во многом определивших пути развития поэзии XX века. В коллекции представлены первые издания произведений поэта. Это трагедия «Владимир Маяковский», написанная в 1913 году, изданная в 1914 году; первое издание пьесы «Мистерия-буфф», написанной к годовщине Октябрьской революции; собрание сочинений поэта «Всё сочинённое Владимиром Маяковским. 1909–1919». В коллекцию включены также сатирические произведения поэта, в частности, пример социальной рекламы: брошюра «Вон самогон!», «Маяковский издевается: первая книжица сатиры», журнальное издание «феерической комедии» «Клоп». Агитационно-сатирические плакаты («Окна РОСТА»), результат сотрудничества поэта и художника Маяковского с Российским телеграфным агентством (1919–1921), представлены в коллекции цифровой копией издания 1932 года. Часть коллекции – это литературоведческие работы о жизни и творчестве поэта, начиная с 1931 года, почти сразу после его трагического ухода; а также фотоматериалы с изображением памятников, скульптурных портретов, личных вещей Владимира Маяковского.