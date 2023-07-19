«Слушайте разную музыку!» – рок-мысли лидера группы «Площадь Восстания»

Российская рок-группа «Площадь Восстания» основана в 2008 году в Санкт-Петербурге. Её творческий коллектив — родоначальник и организатор ежегодного фестиваля музыки и визуального искусства «Живой!». «Площадь Восстания» - постоянный участник петербургских рок-фестивалей «Окна Открой!», «Мир без наркотиков». В композициях группы звучит призыв быть не равнодушным наблюдателем жизни, а её активным участником, человеком, в чьих силах многое изменить.

- Андрей, чем бы вы занимались, если бы не стали рок-музыкантом?

- Я вообще за то, чтобы все музыкальные жанры развивались и перемешивались, чтобы происходила правильная эклектика жанров, стилей, направлений, мыслей, чувств, эмоций живых.

Несколько лет назад мы с нашей командой открыли свой музыкальный клуб «Сердце» на Васильевском острове, то есть в некотором смысле стали ещё и предпринимателями. Сейчас у нас уже три таких концертных площадки в Петербурге - разного уровня и разной вместимости.

- В каком жанре, кроме рока, вы могли бы играть? Или всё-таки для вас рок-музыка – это всё?

- Что касается жанров, в которых я хотел бы себя ещё проявить, то, в первую очередь, это то, откуда пошёл русский рок – бардовская, авторская песня. В принципе формат выступления под гитару, с такой чистой, светлой и тёмной лирикой, мне очень интересен. Я периодически выступаю в таком формате на своих, как я их называю, «частных-честных» встречах. И, наверное, когда мы подустанем на сцене прыгать, я уйду в сторону именно такой авторской тихой песни.

- Есть такой стереотип, что рок-музыканты не любят «попсу», ненавидят рэп, да и вообще ничего из этого не принимают...

- Мы слушаем разную музыку. После концертов в наших клубах мы часто устраиваем афтепати, просто дискотеки. И там мы слушаем всё: от классического рока до любимого всеми Леонида Агутина. Мы с удовольствием слушаем группы «ЛСП», «Нервы» и многих поп или хип-хоп-звёзд, предаваясь танцу и радости от общения друг с другом.

Живая музыка — это ведь не про человека с гитарой или с гитарной установкой. Живая музыка – это когда она идёт у тебя из души, это слово, которым ты лечишь или ранишь. У нас есть прекрасные поп-звёзды – не от слова «попса». Это просто хорошая популярная музыка, более доступная, не такая сложносочинённая или тяжёлая в плане звучания.

Такая музыка тоже может быть живой, настоящей и честной. На мой взгляд, есть огромное количество артистов, которые умеют это делать. Как правило, это артисты старшего поколения, например, Леонид Агутин. Обожаю его, у нас даже кавер есть на его песню «Летний дождь». В этом плане мы однозначно очень открыты и сами экспериментировали с подобными форматами.

У нас был и электронный проект, где вообще живых инструментов не было – только электроника, всякого рода синтезаторы и мой голос. Не могу сказать, что это было как-то не по-настоящему, не по-живому. Поэтому слушайте разную музыку – чем больше хорошей и разной музыки, чем больше разных искусств вы постигаете, тем шире становится ваша душа.

- Хотели ли бы вы поменяться местами с кем-то из музыкантов вашей группы?

- Честно скажу: сам по себе я не большой музыкант, в том плане, что не обладаю мастерством игры на каком-то инструменте. Я думаю, что каждый участник нашей группы - на своём месте. Я их всех очень люблю за то, что они делают. Каждый из них - не просто бас-гитарист или гитарист: это ещё и люди, которые делают очень много всего.

У нас вообще участники группы многофункциональные. У нашего гитариста есть свой замечательный музыкальный проект «Inspirel». Наш бас-гитарист Толик – прекрасный дизайнер и видеоинженер. Он делает для нас разные видеоэффекты на экран, дизайн всех наших альбомов и афиш. А второй вокалист группы Димка - ещё и звукорежиссёр, он прекрасно разбирается во всех этих проводочках. Я, видимо, как самый ленивый из всех, держу в руке только микрофон, и мне это нравится (улыбается).

- Знаком ли вам «синдром самозванца»? Было ли так, что вы не могли поверить, что это именно вы добились всего и заслужили?

- Постоянно! Во всех областях, которыми я занимаюсь. Я всегда говорю, что мне просто очень сильно повезло. Мне повезло с моими друзьями, коллегами, командой, со всеми теми людьми, кто делает вместе со мной музыку и занимается предпринимательской деятельностью, кто открывает клубы, концертные площадки, проводит концерты.

Мы уже 16 лет занимаемся фестивалем «Живой», я его главный продюсер. Но всё, чего добился фестиваль, вся его многотысячная аудитория – в этом тоже есть какой-то элемент удачи, как и в том, что мне удалось встретить таких людей, которые вместе со мной это делают.

Я всегда говорю, что главное – это команда. На мой взгляд, в одиночку совершенно ничего не возможно добиться. И мне очень повезло встретить таких людей, которые верят почему-то в то, что я придумал, или мы придумали вместе, и реализуют это.

Поэтому - да, «синдром самозванца» в этом плане мне знаком: я больше уповаю на то, что это какое-то потрясающе хорошее стечение обстоятельств. Конечно, не всё так радужно, и очень разные в жизни были моменты: и сильные падения, и взлёты. Но что-то в этом есть свыше – не могу сказать, что, но я не считаю, что всё это заслужил.

- Есть такое понятие, как «смерть автора». Это когда, например, музыкант выпускает какую-то свою песню, и она становится неким достоянием общественности - люди по-своему начинают интерпретировать тексты. Как вы к этому относитесь?

- Я сам не очень уверен в том, что до конца понимаю смысл написанного мною. Дело в том, что русский рок как жанр всегда носил в себе много аллегоричного, размытого по смыслу, символичного. Думаю, это связано с тем, что эта музыка, эти слова, которые родом из поэзии Серебряного века – всё это изначально было очень символичным.

Я очень мало знаю авторов, которые занимаются рок-музыкой и у которых очень конкретные тексты. Обычно это всё-таки набор метафор, аллегорий, символов, которые образуют некое настроение песни. И чем больше смыслов люди найдут в нашем творчестве, тем мне будет интереснее самому. Я никогда и никому не задавал вопрос: а как ты понял эту песню? Мне кажется, это что-то очень интимное, то, что каждый для себя понимает, как понимает...

- Что вызывает у вас действительно сильные эмоции?

- Такого рода переживания у меня вызывает театр. Я очень люблю театр, особенно постановки Андрея Могучего и спектакли по пьесам режиссёра Ивана Вырыпаева. Люблю театры-мастерские, которые даже классические сюжеты очень по-разному интерпретируют.

И после мощного, хорошего спектакля у меня очень часто происходит катарсис, причём я его переживаю не один, не два и даже не три дня, а, как правило, гораздо дольше. Музыка тоже может вызвать похожие чувства – какие-то новые альбомы, новые интересные, творческие вещи меня часто буквально вскрывают.

- Есть ли у вас какой-то любимый девиз, фраза, кредо?

- Есть классические фразы, которые мне нравятся, например, известное высказывание Омара Хайяма: «Ты лучше голодай, чем что попало есть, и лучше будь один, чем с кем попало». И, наверное, ещё одна фраза, которая имеет немного другой смысл, может быть, даже противоположный. Это фраза из песни группы «Аквариум»: «Нахрена нам враги, когда у нас есть такие друзья...»

Арина Чеплекина