В Вырице появилось новое место для отдыха

«В этом году по федеральному проекту, инициированному президентом России, в Ленинградской области создадут рекордные 106 парков, скверов, бульваров, аллей, набережных и площадей. Несмотря на значительный объем работы, реализация программы благоустройства идет в графике — с начала весны новую жизнь получили 15 территорий, а сегодня в высокой стадии готовности находятся еще 27 проектов. Мы видим позитивную динамику и помогаем муниципальным властям держать набранный темп», — рассказал заместитель Председателя Правительства Ленинградской области Евгений Барановский.

На площади вблизи улицы Жертв Революции в Вырице теперь можно узнать об истории населенного пункта. На территории у Дома культуры появились арт-объекты и стенды. Пространство разделено на разные зоны, значение которых подчеркивают разные цветы и кустарники.

Новая спортивная площадка вблизи набережной реки Волхов открылась в Центральном микрорайоне деревни Иссад. Помимо спортивной зоны здесь обустроили место для тихого отдыха с амфитеатром, установили энергоэффективное озеленение и постелили новый газон.

В Глажево обустроили новую игровую и спортивную зону во дворе между домами 4 и 6. Взамен ветхого спортивного инвентаря установили новые игровые и спортивные площадки, пешеходные дорожки и лавочки для отдыха. Здесь же — новое освещение и свежий газон.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда» инициирован президентом России Владимиром Путиным. Территории для благоустройства выбрали жители, а их функциональное наполнение обсудили с профессиональными проектировщиками.