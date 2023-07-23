Дачная слава села Орлино в царские времена

С конца ХIХ века в Орлино, на дачу, по традиции приезжали многие деятели культуры и искусства.

Летом 1899 года здесь проводили летний отдых известные представители Серебряного века - поэтесса Зинаида Гиппиус и писатель Дмитрий Мережковский. Благодаря сохранившимся письмам этого периода удалось установить их конкретный адрес: село Орлино, дача содержателя лавки Василия Фёдорова.

Супруги часто гуляли по берегу озера, аллеям и тропинкам усадебного парка. Здесь Мережковский начал работу над сюжетом, который позднее лег в основу его книги «Лев Толстой и Достоевский». На даче он написал несколько рассказов, в одном из которых увлекательно описал прогулку на лодке по Орлинскому озеру от сельской пристани до стекольного завода владельца Ритинга.

Творческое вдохновение находила здесь и Зинаида Гиппиус. Возможно, что именно местные особенности этого уединённого уголка нашли отражение в её лирических строках, написанных в 1899 году, открывающих стихотворение «Круги»:

«Я помню: мы вдвоём сидели на скамейке.

Пред нами был покинутый источник

и тихая зелень…»

С конца мая 1905 года вместе с семейством снимал дачу в Орлино Александр Иванович Куприн. На летнее время сюда приехала из Москвы его мать Любовь Алексеевна. По воспоминаниям старожилов, писателю очень нравился сельский отдых, он любил купаться в озере, в котором однажды чуть не утонул. Отсюда талантливый писатель успевал навещать своих друзей и знакомых, живших на дачах также в окрестностях Петербурга.

Так, 5 июня из Орлино он отправился поездом через столицу на побережье Финского залива в Куоккалу (ныне – посёлок Репино), где поселился на лето Максим Горький. Тогда же Куприн познакомился с жившим там по соседству в усадьбе «Пенаты» великим художником Ильёй Репиным.

Сохранилась орлинская дача А.И. Куприна. Сейчас это дом №103 по Центральной улице, почти напротив Преображенской церкви. Старинный дом и территория вокруг него находятся в полном запущении. Соседние владельцы рассказали, что у дома нередко останавливаются экскурсионные группы, и памятный адрес известен туристам уже не одно десятилетие.

На рубеже веков один летний сезон в селе Орлино отдыхал с семейством композитор Николай Андреевич Римский-Корсаков. Старожилы называют и место, где стояла дача – улица Пески. Роскошный особняк на берегу озера принадлежал управляющему спичечной фабрикой В.А. Лапшину в Новгородской губернии, выходцу их крестьян Трофиму Александровичу Александрову и до настоящего времени не сохранился. По другим сведениям, здесь жил всё же не сам знаменитый композитор, а его дети. Однако документального подтверждения этой любопытной истории найти не удалось.

В 1900 году в Преображенской церкви был крещен сын мещанина города Луги, мастера Дружногорского стекольного завода Владимира Яковлевича Брандта – Александр. Впоследствии уроженец села Орлино Александр Владимирович Брандт (1900-

1988 гг.), выпускник местной школы, стал актером, заслуженным артистом РСФСР. Мальчиком он пел в церковном хоре и прислуживал в Орлинском храме, с 18 лет связал свою судьбу с театральной деятельностью, многие годы был ведущим артистом Симферопольского государственного театра, снимался в кино. Впоследствии он часто приезжал в родные места навестить родственников – Акентьевых.

Дачный посёлок Орлино

В начале ХХ столетия старинное село и барское имение графа Николая Сергеевича Строганова становятся одним из дачных районов обширной по площади Сиверской дачной местности. Несмотря на свою отдалённость, Орлинский край находился в выигрышном положении по сравнению с другими дачными местами, благодаря находившемуся здесь большому озеру с живописными берегами, мысами, заводями и, конечно же, купальнями, возможностью порыбачить и покататься по озеру на лодке.

Для удобства дачников в селе имелись торговые заведения и трактир. Особенно выделялась булочная с пекарней, принадлежавшая купцу Василию Егоровичу Юнину. Своим ассортиментом славилась также лавка Сергея Миронова.

В июле 1905 года «Петербургская газета» сообщила читателям об открытии в Орлино летнего театра с танцевальным залом и буфетом, расположенного рядом с усадьбой Н.С. Строганова. В прессе последующего периода упоминается содержатель этого театра - господин А.Д. Пацукевич. Труппа состояла из дачной публики, спектакли устраивались по мере готовности, репертуар не очень-то баловал публику, театральные постановки были довольно скромными и не отличались профессионализмом.

В предреволюционные годы в деятельности этого театра участвовал местный дачник, антрепренёр Антон Николаевич Кручинин. Здесь подростком начинал свой актёрский путь его сын Георгий Антонович Кручинин (1892–1977 гг.), ставший ведущим актёром драматического театра в городе Мичуринске Тамбовской области, в последние годы жизни возглавлявший музей Дома ветеранов сцены имени Марии Гавриловны Савиной. В Орлино Кручинины снимали дачу у Т.А. Александрова на улице Пески.

По выходным проходили танцевальные вечера под граммофон, иногда приглашались оркестры. Так, в августе 1912 года в театре играл оркестр Лейб-гвардии Кирасирского полка из Гатчины. Проходили детские праздники с розыгрышами и лотереями.

Любимым местом отдыха были пляжи: Строгановский, Королёв, Красный берег, Ритинговский, Детский и другие. Все, кроме Детского, пляжи были поделены на мужские и женские.

В газетной заметке за 1909 год сообщается о многочисленных любителях рыбной ловли, приезжающих в Орлино из других мест. Лодки брали напрокат. Проводились «состязания рыбаков». В прибрежных заводях мальчишки ловили раков, которых через посредников доставляли в ресторан на станцию Сиверскую. На этом деле они тогда неплохо зарабатывали.

Приезжали в орлинские окрестности и охотники. Страстным любителем охотничьих забав был последний помещик Сергей Илларионович Васильчиков, и поэтому почти все его загородные поездки были, в основном, связаны с этим занятием. В облавах на крупного зверя принимали участие местные крестьяне. После каждой удачной охоты Васильчиков одаривал крестьян серебряными монетами.

В 1909 году был разработан план «дачного посёлка Орлино», утверждённый губернским начальством 11 марта следующего года: «Покорнейше просим представить план на утверждение Губернатору в установленном порядке, – сообщается в архивном документе. – Делами, связанными с организацией дачного посёлка, занимался «поверенный генерал-адъютанта Сергея Илларионовича Васильчикова», управляющий принадлежащего ему Орлинского имения Аристарх Петрович Кадаманов. «При сем сообщаем, что все участки, указанные на плане, принадлежат моему доверителю Кадаманову…»

На сохранившимся плане обозначены улицы, планируемые к открытию: Георгиевская, Илларионовская, Строгановская… Дачный посёлок примыкал к барской усадьбе и должен был развиваться параллельно Центральной улице.

Андрей Бурлаков

Продолжение следует