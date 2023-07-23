В День поселения в Пудомягах открылась «Мозаика»

22 июля в новом сквере в Пудомягах собрались жители – взрослые и дети, руководители поселения, местные депутаты, гости. Глава Пудомягского поселения Лилия Буянова и глава администрации Сергей Якименко поздравили всех с открытием нового общественного пространства и призвали беречь то, что создавалось с большой любовью – большим трудом и с немалыми вложениями.

Руководители поселения вручили благодарственное письмо представителю Центра компетенций Ленинградской области – за плодотворное сотрудничество в сфере благоустройства территории Пудомягского поселения и разработку дизайн-проекта сквера «Мозаика». Также благодарственные письма получили представители производственно-строительных организаций, выполнявших работы.

Традиционную алую ленточку перерезали дети – и новый сквер был официально открыт. А детскую площадку в составе «Мозаики» подрастающее поколение открыло для себя, не дожидаясь особого приглашения: и малыши, и подростки с радостью опробовали и качели, и лесенки, и полосу препятствий. Зону экстремальных видов спорта моментально освоили юные любители памп-трека – на велосипедах и самокатах. По признанию самих жителей, сквер стал настоящим подарком взрослым и детям и визитной карточкой Пудомяг.

…«Мозаика» – это своего рода ворота в деревню. Расположенная между Павловским шоссе и пудомягскими пятиэтажками, протяженная территория изначально представляла собой вытянутый участок со сложившейся сетью дорожек и тропинок, автобусной остановкой и привычным для жителей местом «тихого отдыха». На площадке стояли бетонные скульптуры героев мультика про чебурашку, рядом был заросший травой пустырь, из земли торчали шины как импровизированные снаряды для активных занятий.

Два года назад здесь появился памп-трек – замкнутая велосипедная трасса, представляющая собой чередование ям, кочек и контруклонов, – для любителей экстремального катания. И это положило начало преобразованиям.

При выборе территории для благоустройства жители поселения единодушно проголосовали за сквер, обсудили и согласовали все нюансы, и идея начала воплощаться. Исходя из пожеланий граждан, в проект включили городские качели, спортивные тренажеры, детскую площадку, фотозону, дорожки для прогулок, а также продолжение памп-трека – элементы скейтпарка. Доминантой проекта стала небольшая площадь вблизи автобусной остановки и фотозона: арка с названием «Пудомяги», знаменующая вход в деревню, велопарковка, навес, информационный стенд.

- Здесь представлено все, что просили жители, – говорит глава администрации Пудомягского поселения Сергей Якименко. – Мы вместе делали проект, голосовали в рамках программы «Комфортная городская среда». Более того, неотъемлемой частью согласования стала проектировочная сессия, на которой мы вместе с жителями проектировали сквер, чтобы потом не было несогласных. Так что на данной общественной территории появилось ровно то, что хотели видеть люди. Кроме того, необходимо было сохранить естественную катальную горку – прежде всего, для катания на ватрушках. Мы ее облагородили, застелили рулонным газоном и ограничили вылет для безопасности.

…После открытия «Мозаики» в новом сквере состоялось празднование Дня Пудомягского поселения. Жителей приветствовали руководители поселения Лилия Буянова и Сергей Якименко, депутаты Пудомягского поселения.

От лица руководства Гатчинского района поздравительный адрес зачитал председатель комитета по местному самоуправлению и организационной работе с населением Игорь Павлов. В поздравлении говорится о многовековой истории поселения – Пудомяги впервые появились на карте Ингерманландии 1676 года. …Сегодня благодаря удивительной атмосфере сплоченности и единения, совместным усилиям депутатского корпуса, администрации и местных жителей поселение становится краше и комфортнее. Глава Гатчины и района Виталий Филоненко и глава Гатчинской администрации Людмила Нещадим выразили признательность жителям поселения за умение работать и достигать успехов во всех сферах жизни. Руководители Гатчинского района пожелали поселению стабильности и процветания, а его замечательным, талантливым и трудолюбивым жителям – крепкого здоровья, счастья и благополучия.

В праздничной концертной программе, подготовленной Пудомягским культурно-досуговы центром, приняли участие артисты поселения, творческие коллективы Гатчинского района и Санкт-Петербурга.

Екатерина Дзюба