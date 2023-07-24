Кобринское поселение отпраздновало свой День рождения

День поселения - это всегда доброе и светлое торжество. Под звуки музыки жители и гости занимали места в импровизированном зрительном зале в Парке Приречный. Здесь же, в парке, развернулся Город Мастеров, где каждый мог попробовать раскрыть свои таланты. Торжественная часть праздника началась с исполнения гимна Кобринского поселения, слова которого были написаны почётным жителем Аллой Ивановной Мельниковой.

С поздравлениями к жителям обратились глава администрации Кобринского поселения Вячеслав Федорченко и депутат Михаил Земко. Заместитель главы администрации Гатчинского района по финансовой политике и муниципальному контролю Илья Носков зачитал поздравление от руководства района. Поздравили жителей и приняли участие в церемонии награждения депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Людмила Тептина и Олег Белов.

После официальных поздравлений наградили активных жителей поселения.

Дипломом почетного жителя Кобринского поселения награждена Любовь Сергеевна Зяблова, чьи замечательные человеческие качества, активная жизненная позиция снискали искреннее уважение жителей, а труд и высокий профессионализм внесли неоценимый вклад в развитие поселения.

Благодарности вручены активным жителям поселения Раисе Ивановне Дробовой, Ксении Романовне Кузьминой, Наталье Михайловне Прутской, Екатерине Андреевне Серебренниковой, Ирине Николаевне Лысенко, Александру Николаевичу Ковальчуку.

Благодарственные письма депутатов Законодательного собрания вручены Уланову Анатолию Николаевичу, Савинковой Оксане Сергеевне, Невмируха Елене Викторовне, Дудкину Михаилу Александровичу, Клюшиной Наталье Александровне.

Турнир по пляжному волейболу, мастер-классы, детская игровая программа, выступления артистов и творческих коллективов Кобринского поселения, искрометное выступление кавер-группы «Балаган» и хорошая погода – все это создало невероятно теплую атмосферу праздника.





Фото администрации Кобринского поселения