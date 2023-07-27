После дождичка в четверг

Наш визит во Всеволожский район выпал на пятницу – аккурат после затяжного дождя накануне. Этому «дождичку в четверг» здесь очень обрадовались, ведь от интенсивности осадков летом напрямую зависит качество урожая.

– Вообще-то дождей нынче было мало. Из-за этого капуста уродилась не очень-то крупная. Но урожай всё равно неплохой, – говорит Ольга Павлова, работница «Приневского».

Ольга трудится в совхозе уже 16 лет. Каждую смену с 8 утра и до 16 часов дня она в прямом смысле слова «рубит капусту». Обедает вместе с бригадой из 6 человек здесь же, в поле. Часовой перерыв на суп, второе и компот – и снова за работу! Тяжёлый труд под жарким летним солнцем женщину не пугает: говорит, что привыкла работать на земле и любит своё дело.

– Снимаем кочаны по старинке: длинными лезвиями, вручную. Иначе они разлохматятся, потеряют товарный вид, – секретничает с нами работница.

За первые две недели сбора урожая здешние мастерицы нарубили уже 150 тонн капусты. Под нож пошли популярные у покупателя сорта «Катарина», «Адэма», «Бурбон».

Пробую повторить движения за барышнями – получается плохо. В рубке капусты важен опыт. У настоящего профи черенок остаётся ровным, соцветие срезают под самый корешок, а кочаны летят в крупный пластиковый контейнер так, будто в поле работает комбайн. За смену бригаде нужно наполнить около 60 таких ёмкостей.

– Считаю, что это моё призвание, – говорит Анна Быкова, самая старшая работница бригады. Она отдала совхозу 34 года своей жизни и не жалеет об этом выборе. – Люблю землю: сажать, полоть, ухаживать.

Поля совхоза простираются от горизонта до горизонта. Изумрудным морем они медленно шевелятся на ветру. Вокруг ни одной сорной травки. Грядки ровные, ухоженные. Не зря этот совхоз считают передовым и в районе, и в области.

– С понедельника начали убирать ранние сорта картофеля. Поначалу урожай будет небольшой, но у нас засеяно 200 гектаров, так что дальше – больше. Уже нужно потихонечку начинать убирать, – говорит Игорь Орлов, главный агроном сельхозпредприятия «Приневское».

– Насколько сложно в наших погодных условиях выращивать овощи? – спрашиваю я у агронома.

– Северо-Запад считается зоной рискованного земледелия. Нас то зальёт, то засушит. Но мы стараемся, работаем. Знаем, что делать.

– А где семена берёте? Импортозаместили? – продолжаю любопытствовать.

– Многие семена покупаем пока что в Европе. Но всё впереди. По картофелю, например, все семена уже наши, отечественные. Выращиваем в пробирках в своей лаборатории, – хвастается аграрий.

На соседних свекольных полях тарахтят комбайны. С каждой машиной работает пара комбайнёров: один сидит за рулем, другой следит за бороздой. За несколько дней мастера своего дела уже собрали 25 тонн красного овоща.

– Шофёр ведёт комбайн по колее, а я слежу, чтобы этот рукав, похожий на вилку из двух остроконечных сфер, ровно шёл по грядке с клубнями, – поясняет Ильшот Норкулов. – Мы только начали сбор свёклы, однако, думаю, урожай соберём хороший.

Всего же с начала июля в Ленобласти совхозы собрали сотни тонн капусты, свёклы, кабачков и зеленных культур. Уборка овощей идёт во Всеволожском, Гатчинском и Ломоносовском районах. Белокочанная, цветная капуста, морковь, свёкла с грядок отправляется на овощные базы, где их быстро упаковывают и доставляют на прилавки магазинов Ленинградской области и Санкт-Петербурга.





Алексей Астапчик

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