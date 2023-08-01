В Гатчине продолжается масштабный ремонт улиц и дворов

В обходе приняли участие заместители главы Александр Супренок, Лариса Абаренко, Илья Носков, а также сотрудники администрации и представители подрядчиков.

Были проверены ремонтные работы на улице К. Маркса, где идет обустройство тротуара, работает крупная техника. Также комиссия посетила территорию возле станции переливания крови на Рощинской, где завершается благоустройство: заасфальтированы пешеходные дорожки, делаются газоны. Жители близлежащих домов довольны преобразованиями.

На улице 7-й Армии представители администрации осмотрели ход капитального ремонта тротуара возле лицея № 3. Также в число посещенных объектов вошла площадка вокруг нового общежития ГИЭФПТ на Рощинской, которая требует планировки и, соответственно, благоустройства. В приоритете, в том числе с учетом пожеланий руководства института, – организация парковки.

Серьезная реконструкция ведется во дворах домов 19 и 21 на ул. Хохлова: здесь делается проезжая часть, тротуар, расширяется парковка. Такие же работы будет проведены у домов 17, 15 и 13 по ул. Хохлова.

Преображается двор за центральной почтой, между проспектом 25 Октября, 37 и ул. Киргетова, 8. Это большая дворовая территория, которой благоустройство не касалось на протяжении многих лет. Теперь здесь будет абсолютно новое дорожное покрытие, пешеходные дорожки. Работы идут полным ходом: территория распланирована, завершается укладка нового асфальта, в том числе и на придомовой территории. Ремонт ведется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Людмила Нещадим отметила неоднозначное впечатление от увиденного:

- Проводятся масштабные работы по ремонту дворовых территорий, улично-дорожной сети, но сколько всего еще нужно сделать в городе! И мы понимаем, что нужно делать. Мы рассчитываем только на возможности городского бюджета, на софинансирование из областного бюджета и в очередной раз будем обращаться к губернатору за финансовой поддержкой Гатчине как столице Ленинградской области. Поскольку за счет собственных средств навести порядок в городе в ближайшей перспективе невозможно. У нас проводятся крупные мероприятия по благоустройству, но город большой, город растет, и есть дворы, не видавшие ремонта десятилетия.

По словам главы администрации, есть перспективная программа из 26 дворовых территорий Гатчины, будет составлен план ремонта на ближайшую трехлетку и следующий период.

- Работы очень много. К счастью, подрядчики выполняют свои обязательства и обещают уложиться в сроки. За качеством работ следит стройнадзор, акты выполненных работ будут подписываться только после технической экспертизы. Есть моменты, на которые мы обращали внимание подрядчиков, и надеюсь, все замечания будут учтены. Это обязательство подрядчика: сделать все в надлежащем качестве и в срок, – подчеркнула Людмила Николаевна.