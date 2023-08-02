Детскому лагерю «Маяк» – 20 лет!

В день рождения лагеря «Маяк» в Вырице собрались самые близкие и дорогие для него гости, дружбой и сотрудничеством с которыми он гордится. В этот день здесь звучали только самые добрые, важные и главные слова. И, конечно же, все вместе вспоминали всё самое лучшее, что было в «Маяке» за минувшие двадцать лет.

Торжественная часть праздника началась с традиционной линейки, на которой присутствовали начальник сектора дополнительно образования, воспитания и детского отдыха комитета образования Ленинградской области Анна Атанова, президент «Ассоциации «Взрослые и дети» Надежда Сухолапова, заместитель председателя комитета по физической культуре и спорту правительства Санкт-Петербурга Валерий Фрунзе и многие другие.

К своему юбилею «Маяк» подготовил насыщенную и интересную программу. С самого утра ребята принимали участие в «Весёлых стартах», лазертаге, настольном хоккее, корнхоле и минигольфе. Праздничную программу продолжил концерт с участием гостей и воспитанников центра «Маяк». А в завершение мероприятия был запущен праздничный салют!

Интересно, что на самом деле история этого детского лагеря началась гораздо раньше - в 1967 году. Когда-то здесь были деревянные корпуса, на месте которых в 1975 году построили каменные. Лагерь тяжело пережил девяностые годы прошлого века, переходя из рук в руки, но все-таки устоял. В 2002 году его приобрело правительство Ленинградской области, закрепив за Комитетом образования Ленинградской области. Так лагерь получил новую жизнь и новое имя - «Маяк», со временем став детским оздоровительно-образовательным центром. Сейчас в этом центре объединились сразу четыре лагеря — в Вырице («Маяк»), в Бокситогорском районе («Восток»), в Тихвинском районе («Орион») и в Выборгском районе («Сокол»).

Двери «Маяка» открыты для ребят из самых разных уголков Ленинградской области. Лагерь работает круглогодично, летом — в четыре смены. Лагерь «Маяк» не зря называется оздоровительно-образовательным: помимо физкультурно-оздоровительной, здесь реализуются сразу несколько образовательных программ — художественно-эстетическая, социально-педагогическая, информационно-технологическая и эколого-биологическая.

Дни у детей, отдыхающих здесь, проходят очень насыщенно и со смыслом, а главное — на свежем воздухе, в окружении новых друзей и любимых вожатых.

По традиции в летнем лагере «Маяк» проходят тематические смены — творческая, кинематографическая, театральная, патриотическая. И каждая из них — целый мир, каждая способна сделать счастливым любого человека от семи до семнадцати лет. Начинаются все летние смены одинаково: первые знакомства, первая зарядка, первая линейка, подготовка отрядных уголков, репетиции. С каждым днем темп жизни в лагере убыстряется, а сама жизнь становится необыкновенно увлекательной. Каждый проведенный в «Маяке» день наполнен интересными событиями и мероприятиями. Ребят ждут квесты, мастер-классы, детективные расследования, спортивные эстафеты, дискотеки, исторические, интеллектуальные игры и многое другое. Оживленные комментарии детей и родителей на страничке лагеря «Маяк» ВКонтакте свидетельствуют: детям здесь нравится, они хотят сюда возвращаться!

Сейчас в «Маяке» завершается кинематографическая смена. Ребята занимаются с профессионалами из Санкт-Петербургского университета кино и телевидения, снимая свой собственный фильм с загадочным названием «Сан-Пин». Уже прошёл кастинг с подбором актеров на главные роли, идут съёмки этой киноленты. А к концу смены можно будет увидеть и сам фильм!

Подготовила Юлия Лысанюк