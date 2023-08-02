«Яблоневый сад» в Верево

Оценили получившееся общественное пространство глава администрации Веревского поселения Сергей Ковыляк и депутат Законодательного собрания Ленинградской области Александр Русских. Работы удалось завершить в срок и даже раньше.

- Пока специалисты технического контроля проверяют исполнительную документацию, вместе осмотрели территорию благоустройства. Всё понравилось, - поделился впечатлениями Сергей Ковыляк. - Наш депутат предложил высадить дополнительно зелёные хвойные насаждения. Учтём по осени. Также в ходе осмотра появился ряд дополнительных предложений, которые будут учтены при реализации заключительного (третьего) этапа благоустройства в 2024 году.

В этом году в ходе реализации проекта проведено обустройство пешеходной дорожки, декоративное уличное освещение, высажены кустарники и яблони. Установлены малые архитектурные формы. Отдельное внимание заслуживает зона барбекю, которая уже используется жителями. Рекомендации отдыхающим - в конце дорожки (на расстоянии 50 метров) установлена площадка для ТКО, куда и предлагаем складировать отходы после отдыха.

Для обеспечения безопасности и сохранности оборудования установлены три круглосуточные камеры видеонаблюдения.