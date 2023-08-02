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«Наши дети» покажут фильм об особых детях

Волонтёрская организация «Наши Дети» завершила съемки документального фильма «Не смотря ни на что». Фильм рассказывает о жизни активных мам и о достижениях их детей.

Рубрики:  Общество

Казалось бы, что в этом такого, таких семей множество... На самом деле это не так, ведь дети, о которых идёт речь, особые, каждый со своим тяжёлым заболеванием: ДЦП, генетика, эпилепсия...

В съёмках приняли участие и жители Ленинградской области - Наталья Васильева и её сын Степан. Их активности действительно можно позавидовать: они ведут блог на нескольких площадках, путешествуют, ходят в походы, снимают об этом видеоролики, и даже издали книгу! Множество людей по всей России следят за их жизнью.

Сама Наталья была рада приглашению поучаствовать в съемках: «Мы с сыном считаем, что это очень важная задача - рассказать о детях и их родителях, которые живут и ежедневно справляются со своими проблемами. И каким это кажется далеким для обычных людей. Без таких фильмов, историй - наши дети, имеющие ограничение по здоровью в той или иной степени, никогда не впишутся в обычную жизнь, без участия общества.

Кажется, что в семье, где появляется ребёнок с ОВЗ, мир сужается до маленькой точки. Ограничен ребенок, ограничен его потребностями и возможностями родитель. Вся жизнь меняется. Вместо работы и друзей - твой ребенок, для которого ты и есть весь мир. И моя задача, как родителя расширять его горизонты, умения и познания. Степан в силу заболевания не может больше говорить и понимать обращенную речь. Но он может видеть и осязать. Он может учиться даже в таком непростом состоянии. И поэтому мы никогда не сидим дома - мы есть! Мы должны познавать мир, мы должны учиться жить в мире, который для нас оказался неприспособленным. Несколько лет назад мы начали вести свой блог: рассказываем, как мы живем, что мы ежедневно делаем и с какими сложностями сталкиваемся. И почти всегда мы куда-то едем, идем, иногда плывем. Наш посыл простой - нельзя со своими проблемами запираться в квартире. Надо адаптироваться к тому, что дала жизнь, и жить. Жить, ловя любые радостные моменты, которые встречаются на пути! И мы стали намного счастливее, когда поняли, что хоть болезнь и нельзя вылечить полностью, с ней можно смириться и просто ежедневно делать все, чтобы жизнь была наполненной впечатлениями и хорошими встречами.

Я написала книгу о нас. Она, конечно, по большей части печальна, но книга - тот самый мотиватор для всех, кто с нами встречается: никогда не опускать руки и идти только вперед. В любом ограничении есть свои плюсы, надо их увидеть и использовать. Мой ребенок не говорит и не понимает, но этот момент позволяет нам обоим развивать фантазию и креатив в способах донесения друг для друга информации. Таких много можно найти моментов, главное - не унывать и искать свой путь».

Первыми фильм увидят главные его героини - мамы особых детей, большинство из которых, как и Наталья, являются подопечными программы помощи семьям с детьми с ОВЗ "Маяк". А уже осенью он будет доступен всем желающим на официальных ресурсах волонтёрской организации "Наши Дети".