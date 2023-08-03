Награды ― в преддверии празднования Дня Ленобласти

«Каждый, кто сегодня получил награду, достойно трудится на благо Ленинградской области. И мы видим, как стремительно меняется наш регион: строятся дороги, возводится жилье, развивается социальная сфера, появляются крупные промышленные объекты. Нам предрекали падение экономики, а в первом полугодии индекс промпроизводства составил 104,6%, недоброжелатели обещали, что наши порты остановят работу, а мы становимся крупнейшим портовым хабом. Порт Усть-Луга в этом году побьет рекорд и перевалит более 120 млн тонн грузов. По качеству жизни мы на 8 месте в России, к нам стремятся переехать жить и работать. Значит, мы все делаем правильно. Важно, чтобы все собравшиеся продолжали оставаться примером!», ― сказал Александр Дрозденко.

Глава региона отметил, что, помимо мирного труда, высоко ценится самоотверженное служение в зоне проведения специальной военной операции.

Сегодня Орденом Мужества награжден Евгений Ушенин, командир группы связи, который в прошлом году, несмотря на ранение, обеспечил бесперебойную связь бойцов и командования. Его действия спасли немало жизней бойцов.

Медалью «За отвагу» награжден Антон Азимов ― рядовой, мотострелок. В августе 2022 года он участвовал в обороне одного из населенных пунктов Херсонского направления.

В ходе церемонии правительственные и региональные награды, грамоты, знаки отличия, благодарности получили аграрии, работники социальной сферы, образования, культуры.

За заслуги в области сельского хозяйства и многолетнюю добросовестную работу награжден орденом Дружбы Виктор Санец. Сейчас он работает советником по общим вопросам акционерного общества «Племенной завод «Рапти», долгие годы он был руководителем этого прославленного агропредприятия.

Среди награжденных знаком отличия «За вклад в развитие Ленинградской области» ― тренер «Спортивной школы олимпийского резерва «Фаворит» из Выборга Владимир Подситков, заведующая отделением «Милосердие №2» «Вознесенского дома-интерната для престарелых и инвалидов» (Подпорожский район) Ольга Фатеева, директор «Гатчинской детской музыкальной школы им. М.М.Ипполитова-Иванова» Андрей Церр.

Знака отличия «За вклад в развитие Ленинградской области» также удостоен солист, народный артист РФ Василий Герелло, часто выступающий перед жителями региона.

Почетные дипломы губернатора Ленинградской области за достойный труд получили целые коллективы сотрудников культурных, образовательных учреждений, промышленных компаний.

Среди награжденных – наши земляки. Благодарность Президента Российской Федерации объявлена Людмиле Павловне Сенькиной – ведущему специалисту отдела по работе с территориями государственного казенного учреждения Ленинградской области «Дом дружбы Ленинградской области», руководителю приемной Губернатора Ленинградской области в Гатчинском муниципальном районе Ленинградской области.

За заслуги в развитии связи и массовых коммуникаций, многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден Олег Геннадьевич Кудряшов – главный инженер общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «ОРЕОЛ», город Гатчина.

Почетной грамотой Губернатора Ленинградской области награжден Сергей Иванович Голованов – первый заместитель главы администрации Гатчинского района.