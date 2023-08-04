Новый туристический объект появился в Ленинградской области

Музей в колокольне XVIII века храма Рождества Пресвятой Богородицы в Новой Ладоге открылся в 2015 году силами жительницы города Евгении Алексахиной и Татьяны Чуровой с разрешения настоятеля собора протоиерея Алексия Волкова. В настоящее время они зарегистрировали свою автономную некоммерческую организацию Культурно-просветительский центр «Николаевский проспект».

«Мы начали посещение Новой ладоги с очень интересного проекта, который реализует НКО, — музей в колокольне. Этот проект создали местные энтузиасты, любители истории, культуры. Очень интересные собраны материалы и интересная экспозиция. Этот проект был поддержан из двух источников: грант президента России и наш областной грант. И эти два гранта как хорошая синергия сделали то, что мы сегодня видим», — отметил глава региона.

Часть коллекции, которая разместилась на четырех уровнях колокольни, была сформирована из предметов, найденных в подвалах и на чердаках монастырских храмов: дубовое резное кресло епископа, облачение, сохранившееся ещё с дореволюционных времён, старинный посох, украшенный перегородчатой эмалью, подсвечники, иконы, кувшин для омовения рук, старинные фарфоровые светильники. Часть принесли местные жители.

Авторы экспозиции проделали большую архивную работу, собрали краеведческую информацию. В 2021 году вступили в Ассоциацию частных музеев Ленинградской области. Сегодня АНО проводит фестивали детского творчества, музейные интерактивные программы, исторические квесты, авторские экскурсии. В августе 2022 года «Музей в колокольне» был внесен в перечень объектов, рекомендуемых к посещению российскими туристами.