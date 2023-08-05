Дачная слава села Орлино в царские времена

Так, сразу шесть дач в начале ХХ века принадлежали братьям Николаю и Александру Колесовым. Удалось установить, что Александр Колесов был управляющим лесоторгового предприятия местного предпринимателя, купца Василия Егоровича Юнина. В 1906 году лесопромышленника нашли убитым после ограбления при весьма загадочных обстоятельствах. От Юнина Колесовым отошел принадлежавший купцу добротный дом, сохранившийся в селе до настоящего времени: улица Центральная, дом №46.

При советской власти дети Александра Колесова занимали высокие посты и должности. Например, Петр Александрович был первым директором талько-мраморного завода в Петрограде (это предприятие участвовало в изготовлении деталей для мавзолея В.И. Ленина в Москве). П.А. Колесов непосредственно руководил облицовкой здания мавзолея. Он умер в 1933 году и был похоронен на Коммунистической площадке в Александро-Невской лавре, а завод впоследствии носил его имя.

После смерти П.А. Колесова его дачу на Полевой улице, доставшуюся от отца, потомки передали в дар совхозу «Орлино». Некоторое время здесь размещался клуб. Другие братья Колесовы в тридцатые годы также отказались от своих дач в пользу государства.

Две дачи на улице Пески, на берегу Орлинского озера принадлежали уже упоминаемому в предыдущих очерках управляющему спичечной фабрики В.А. Лапшина в Новгородской губернии, выходцу их крестьян Трофиму Александровичу Александрову, скончавшемуся в 1941 году. Его сын, Александр Трофимович, после революции работал служащим в конторе Дружногорского завода. Дом, в котором жил с семьей Александров, построенный в 1897 году, находится недалеко от сельского кладбища: улица Полевая, дом №45, сейчас он принадлежит его потомкам.

В своё время Римма Павловна Александрова передала мне ряд любопытных дореволюционных фотографий с изображением орлинских дачников. По её рассказам, на дачу Александровых часто приезжали гости из Петербурга, устраивались дружеские застолья, пикники на берегу озера, прогулки по живописным местам бывшей Строгановской усадьбы. Любимым местом отдыха столичных дачников была беседка в господском парке, близ старой лиственницы. Это огромное высокое дерево и сегодня украшает один из уголков усадебного парка. По оценкам специалистов Санкт-Петербургского Ботанического музея, лиственница была посажена в первой половине ХVIII века и является одним из старейших деревьев Гатчинского района.

Два дома близ озера построил для сдачи внаём столичный мещанин Михаил Иванович Спиридонов, который в 1893-1912 годах занимал пост председателя церковно-приходского попечительства Орлинского Спасо-Преображенского храма. Семейное захоронение Спиридоновых сохранилось на местном кладбище.

Роскошный дом и дача принадлежали гатчинскому купцу, личному почётному гражданину, предпринимателю Александру Егоровичу Репникову. Репников был владельцем кирпичного завода и постоянно проживал в селе Рождествено.

На улице Пески располагалась дача коммерсанта Гербса, утраченная пожаром в 1998 году. Этот оригинальный особняк был построен в стиле модерн.

Наконец, одна из дач, расположенная напротив помещичьей усадьбы, по сведениям на 1907 год, находилась в собственности дворянина Дмитрия Константиновича Глазунова (1869-

1914 гг.). Как удалось выяснить, он был младшим братом известного композитора и дирижёра Александра Глазунова, прославился в области энтомологии, участвовал в проведении научных экспедиций, состоял действительным членом Санкт-Петербургского общества естествоиспытателей.

Среди дач на Центральной улице села выделялся дом и две дачи выходца из крестьян, унтер-офицера царской армии Алексея Анисимовича Анисимова. Ещё до Октябрьской революции он примкнул к партии большевиков, участвовал в Гражданской войне, был политруком дивизии Первого конного корпуса С.М. Буденного, вышел в отставку в звании подполковника. Его сын, Константин Анисимов (1902-

1985 гг.), в 1920-30-е годы избирался председателем комсомольской организации совхоза «Орлино» и Орлинского сельского совета, возглавлял партийную организацию стекольного завода «Дружная Горка», был участником Великой Отечественной войны. Сын К.А. Анисимова, Виктор Константинович, ветеран труда, проживает сейчас в посёлке Дружная Горка.

В местной топонимике бытуют названия «Дерюгинские дачи», принадлежавшие садовнику графа Н.С. Строганова - Николаю Васильевичу Дерюгину и его сыновьям. Дерюгин был организатором проведения в Орлине волостных сельскохозяйственных выставок. Его дачи также располагались на Центральной улице.

В памяти старожилов сохранилось также название «Королёва дача», находившаяся на улице Пески. Крестьянский род Королёвых - один из старейших и многочисленных в селе, а его представители проживают сейчас далеко за пределами орлинского края.

На экскурсию в барское имение

После выхода в свет первого краеведческого путеводителя «Сиверская дачная местность по Варшавской железной дороге» (1910 г.) в Орлино стали приезжать и приходить экскурсионные группы из числа сиверских дачников и отдельные паломники из самых разных мест Петербургской губернии. А здесь тогда действительно было, на что посмотреть!

В главе «Развлечения на Сиверской и прогулки» сообщалось, что «для дальних поездок в окрестности можно рекомендовать»: «…поездку в имение Орлино (полустанок Строганово железной дороги, бывшее имение графов Строгановых, с чудным парком времен императрицы Анны Иоановны, на берегу большого озера, по другую сторону которого расположен стеклянный завод господина Ритинга, специально для выделки химической посуды – последнее слово техники, с образцовою колонией рабочих».

Среди дачных развлечений путеводитель указывал существовавшие в окрестностях Сиверской «кружки любителей охоты по перу, зверю и рыбной ловли», и далее сообщалась, что последнего рода развлечения «особенно интересны в селе Орлино, в имении князя Васильчикова, так как здесь имеется громадное озеро, вёрст 5 длинною, обильное разного рода рыбой».

Далее приводится описание дачного имения «Орлино» и преимущества летнего отдыха в одноимённом селе – отдыха на озере: «Расстояние в 15 верстах от вокзала оказалось малым препятствием для любителей озера… Близость завода Ритинга, а равно масса приезжих из окрестностей как ради экскурсий, так равно ради катания на парусных и моторных лодках, делают эту местность своеобразной и привлекательной. От Строгановской платформы Орлино находится в 3 верстах. Оно полно исторических памятников и достопримечательностей».

В советский период Орлинская земля продолжила славу излюбленного места отдыха дачников. Национализированное барское имение стало санаторием. Сюда также по традиции приезжали рыболовы-любители, но это уже другая страница местной истории…

Андрей Бурлаков