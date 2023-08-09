Когда защитят от шума?

Женщина от имени жильцов дома по ул. Карла Маркса пожаловалась на шум от железной дороги. По ее словам, замеры шума проводились дважды - в 2021 и 2022 годах. Превышение норм было зафиксировано. Людям пообещали установить шумозащитные экраны в 2023 году. До настоящего времени решить проблему не удалось.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим отметила, что ОЖД не даёт землю в субаренду:

- Мы уже заложили средства на строительство шумозащитного ограждения. Переписка дошла до абсурда. Представители ОЖД ответили, что жилой дом в такой близости от железной дороги нельзя было строить.

Губернатор согласился с главой районной администрации и выразил свое недоумение:

- Мы когда строили эти дома, такого интенсивного движения не было. У нас сегодня огромный объем грузов доставляется железной дорогой.

Глава региона поручил собрать совещание с участием представителей комитета по транспорту, ОЖД, Роспотребнадзора, гатчинской администрации и прокуратуры. Это позволит найти компромисс и принять окончательное решение.

- Либо источник шума, то есть ОЖД, ставит шумозащитный экран; либо дает землю гатчинской администрации, чтобы мы поставили шумозащитный экран. Люди не должны быть заложниками бюрократических решений, - подчеркнул глава региона.

До конца следующей недели решение должно быть принято