Инновационный беспилотник «Вертикаль»: команда петербургских студентов совершает прорыв на рынке БПЛА
Студент 2-го курса Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического приборостроения (ГУАП) Всеволод Шокальский вместе со своей командой разработал уникальный беспилотный летательный аппарат (БПЛА). Его проект стал победителем третьей волны конкурса «Студенческий стартап» федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства», итоги которой были подведены в конце июля.
«В школе я посещал авиамодельную секцию, затем собирал свои самолёты из готовых компонентов, и наконец вместе с командой спроектировал собственный БПЛА, что и дало старт моему проекту», – рассказывает автор проекта.
«Вертикаль» – это самолет с системой вертикального взлета, обладающий широким функционалом и выдающимися характеристиками. Весь дизайн аппарата, включая крыло, фюзеляж, оперение и расположение двигателей, представляет собой полностью авторскую разработку студентов.
«Основная идея была в том, чтобы использовать все самое лучшее, что есть в вертолетах и самолетах. Вертолет маневренный, может взлетать и садиться практически где угодно, даже в плохих метеоусловиях. Взамен он тратит много энергии, а значит далеко улететь не сможет. Самолету, напротив, много топлива на полет не требуется, но и использовать его можно там, где есть взлетные полосы. Наш «аэрогибрид» фактически лишен этих недостатков», – объясняет Всеволод.
По его словам, подобный БПЛА хорошо подойдет для поисковых работ и доставки грузов. А потенциальными потребителями новой разработки станут МЧС, нефтегазовые, охранные, логистические и медицинские компании.
Объединить лучшие характеристики самолета и мультироторного дрона позволила установка системы вертикального взлета, состоящей из 4 подъемных двигателей, аналогичных квадрокоптеру. Рама летательного аппарата изготовлена из углепластика, а основные узлы напечатаны на 3D принтере. В сборке использовались отечественные материалы. После взлета «аэрогибрид» переходит в режим самолета и способен перевозить с высокой скоростью грузы на расстояние до 20 км.
Недавно прототип «Вертикаль» успешно прошел летные испытания, а на студенческом конкурсе авиационного творчества (СКАТ) смог разогнаться до скорости почти 160 км/ч. Подобные дроны в России пока существуют только в виде пилотных проектов, однако студенты из Санкт-Петербурга уже работают над усовершенствованной версией и масштабированием.
Подготовка устройства к серийному производству требует значительных затрат. Для решения этого вопроса Всеволод принял участие в конкурсе «Студенческий стартап». Средства от гранта федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» пойдут на создание двух прототипов. Разработку также поддерживает ГУАП, а на расширение производства планируется привлечь средства инвесторов.
«Конечно, на рынке существуют аналогичные аппараты, предложенные такими компаниями, как Supercam, Foxtech, CUAV, Fixar и другие. Однако конкурентной чертой «Вертикали» является производство в России на базе отечественных комплектующих, что позволит обеспечить низкую стоимость устройства», – уверен Всеволод Шокальский.
Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» помогает раскрыть потенциал студентов, аспирантов и сотрудников вузов, а также создать инновационные решения и вывести их на рынок.
За первый год реализации проект охватил 72 российских региона. Заработали 19 стартап-студий, более 30 тыс. студентов и сотрудников вузов прошли тренинги предпринимательских компетенций, а 170 тысяч – прокачали свои проекты и бизнес-идеи в рамках акселераторов и «Предпринимательских Точек кипения».
По грантовой программе «Студенческий стартап» в 2022 году отобрана 1000 проектов, которые получат по 1 млн рублей. В 2023 году планируется поддержать уже 1500 стартапов.
Фото: Пресс-офис федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».