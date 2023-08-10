Инновационный беспилотник «Вертикаль»: команда петербургских студентов совершает прорыв на рынке БПЛА

«В школе я посещал авиамодельную секцию, затем собирал свои самолёты из готовых компонентов, и наконец вместе с командой спроектировал собственный БПЛА, что и дало старт моему проекту», – рассказывает автор проекта.

«Вертикаль» – это самолет с системой вертикального взлета, обладающий широким функционалом и выдающимися характеристиками. Весь дизайн аппарата, включая крыло, фюзеляж, оперение и расположение двигателей, представляет собой полностью авторскую разработку студентов.

«Основная идея была в том, чтобы использовать все самое лучшее, что есть в вертолетах и самолетах. Вертолет маневренный, может взлетать и садиться практически где угодно, даже в плохих метеоусловиях. Взамен он тратит много энергии, а значит далеко улететь не сможет. Самолету, напротив, много топлива на полет не требуется, но и использовать его можно там, где есть взлетные полосы. Наш «аэрогибрид» фактически лишен этих недостатков», – объясняет Всеволод.

По его словам, подобный БПЛА хорошо подойдет для поисковых работ и доставки грузов. А потенциальными потребителями новой разработки станут МЧС, нефтегазовые, охранные, логистические и медицинские компании.

Объединить лучшие характеристики самолета и мультироторного дрона позволила установка системы вертикального взлета, состоящей из 4 подъемных двигателей, аналогичных квадрокоптеру. Рама летательного аппарата изготовлена из углепластика, а основные узлы напечатаны на 3D принтере. В сборке использовались отечественные материалы. После взлета «аэрогибрид» переходит в режим самолета и способен перевозить с высокой скоростью грузы на расстояние до 20 км.

Недавно прототип «Вертикаль» успешно прошел летные испытания, а на студенческом конкурсе авиационного творчества (СКАТ) смог разогнаться до скорости почти 160 км/ч. Подобные дроны в России пока существуют только в виде пилотных проектов, однако студенты из Санкт-Петербурга уже работают над усовершенствованной версией и масштабированием.

Подготовка устройства к серийному производству требует значительных затрат. Для решения этого вопроса Всеволод принял участие в конкурсе «Студенческий стартап». Средства от гранта федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства» пойдут на создание двух прототипов. Разработку также поддерживает ГУАП, а на расширение производства планируется привлечь средства инвесторов.

«Конечно, на рынке существуют аналогичные аппараты, предложенные такими компаниями, как Supercam, Foxtech, CUAV, Fixar и другие. Однако конкурентной чертой «Вертикали» является производство в России на базе отечественных комплектующих, что позволит обеспечить низкую стоимость устройства», – уверен Всеволод Шокальский.

Федеральный проект «Платформа университетского технологического предпринимательства» помогает раскрыть потенциал студентов, аспирантов и сотрудников вузов, а также создать инновационные решения и вывести их на рынок.

За первый год реализации проект охватил 72 российских региона. Заработали 19 стартап-студий, более 30 тыс. студентов и сотрудников вузов прошли тренинги предпринимательских компетенций, а 170 тысяч – прокачали свои проекты и бизнес-идеи в рамках акселераторов и «Предпринимательских Точек кипения».

По грантовой программе «Студенческий стартап» в 2022 году отобрана 1000 проектов, которые получат по 1 млн рублей. В 2023 году планируется поддержать уже 1500 стартапов.

Фото: Пресс-офис федерального проекта «Платформа университетского технологического предпринимательства».