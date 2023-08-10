От самого сердца

На альбомном листе детской рукой нарисован портрет мужчины. Военная форма, усталое, но благородное лицо – мы сразу узнаём в герое картины современного защитника Отечества. В глаза бросается яркая деталь: к бронежилету карабином прикреплён плюшевый мишка – талисман, подаренный дочерью. Работа называется просто: «Отец». Всего одно слово, а сколько в нём смысла, любви и переживаний…

Эту картину Диана Антоневич из Всеволожского района написала специально для конкурса «Современные защитники Родины глазами детей», организованного комитетом по местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным отношениям Ленинградской области при

поддержке областного комитета общего и профессионального образования, администраций Донецка и Енакиево, компании «Бронка Групп» и просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец». Отбор работ проходил с марта по май, в нём принимали участие ребята из нашего региона и Донецкой области. В конкурсную комиссию поступило более 350 работ – и рисунок Дианы Антоневич вошёл в число победителей.

– Участниками конкурса стали ребята разных национальностей, обучающиеся в школах и организациях дополнительного образования Ленинградской области, Донецка, а также подшефного Ленобласти города Енакиево. Нам хотелось показать, как школьники видят происходящее, как гордятся нашей страной и героями, участвующими в специальной военной операции. Очень порадовал высокий уровень работ, присланных на конкурс, — рассказала

нам Лира Бурак, председатель комитета МСУ Ленинградской области.

Лучшие из лучших

Победителями конкурса стали 16 школьников из Ленинградской области, 10 – из Енакиево, 15 – из Донецка. В подарок ребята получили новенькие планшеты и смартфоны. Но главной наградой для них стала возможность побывать на вернисаже своих картин в Доме дружбы Ленинградской области. Именно в его стенах проходило награждение победителей конкурса из числа юных ленинградцев.

Несмотря на общую тему конкурса, все работы получились очень разными. Например, братья Макар и Захар Грачёвы из Тихвина удивили всех чёрно-белыми карандашными зарисовками сцен из фронтовой жизни. Блиндажи и окопы, разрывы снарядов и клубы дыма – мальчишки точно передали детали быта на передовой. Иначе раскрыла тему Юлия Якубова из Рощино Выборгского района. На картине «С днём рождения, доченька» молодой отец в военной форме дарит девочке букет тюльпанов. В глазах у дочки – слезы радости, ведь она дождалась возвращения отца!

Именно работа Юлии Якубовой удостоилась особой чести – она стала иллюстрацией для почтового конверта, который отпечатали 500-тысячным тиражом. В нём будут посылать письма бойцам на передовую – и наши защитники смогут познакомиться с этой трогательной сценой, которую создала 15-летняя девочка из Ленинградской области.

Вместе с Донецком

Активное участие в конкурсе приняли школьники из Донецкой области. Рисунки донецких ребят отличало глубокое понимание всех ужасов войны. Некоторые из конкурсных работ создавались в прямом смысле слова под вражеским огнём.

– Несмотря на сложную ситуацию в городе и дистанционный формат обучения, только в городском этапе приняли участие 213 работ. Некоторые участники линию фронта видят в окна своего дома, а уж отголоски войны стали для всех обычным явлением. Конкурс позволил им выплеснуть наружу свои эмоции, переживания за родных и близких, проявить себя в различных видах творчества, отвлечься от происходящего вокруг. Наши дети ждут от СВО исполнения главной мечты своего детства – Мира!– поделился с нами Геннадий Мишко, заместитель главы администрации Донецка.

Более сотни рисунков создали школьники из подшефного Енакиево. Мы обратили внимание: в их картинах часто встречался образ пламени – будь-то горящее дерево в чистом поле или зажжённая церковная свеча…

– У многих ребят отцы и старшие братья находятся на фронте. Дети гордятся ими и считают защитников Отечества своими героями. Спустя 78 лет боевые действия пришли на нашу землю, многое за это время изменилось, но смыслы остались прежними. Защитить свою землю и семью – вот что важно для всех нас, – рассказала «Ленинградской панораме» Любовь Себко, начальник отдела культуры администрации Енакиево.

Впрочем, всё это важно и для молодых ленинградцев – конкурс стал лучшим отражением их солидарности со сверстниками из Донбасса. Ну а награждение победителей из г. Енакиево запланировано на середину августа – в рамках визита делегации Ленинградской области в подшефный город.

Илья Бунин

Фото: Комитет по МСУ ЛО