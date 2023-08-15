Для безопасной «тихой охоты» нужна защита от клещей

Не забываем, что:

- надеваем одежду с длинными рукавами, брюки должны быть поверх сапог, не забываем кепку или косынку;

- до похода в лес обработаем одежду аэрозолями или мазями, отпугивающими клещей и других насекомых;

- не рекомендуем передвигаться по излюбленным местам клещей - кустарникам и в высокой траве;

- по возвращении из леса внимательно осматриваем себя и свою одежду.

Комитет общественных коммуникаций Ленинградской области напоминает, что если все-таки вы обнаружили на теле присосавшегося клеща, обвяжите его ниткой как можно ближе к хоботку, растяните ее концы в сторону и осторожно, без резких движений, потяните концы нитки наверх до полного извлечения клеща. После его можно сдать в лабораторию для исследования на зараженность вирусами клещевого энцефалита.

Помните: самой надежной превентивной мерой профилактики клещевого энцефалита по-прежнему является вакцинация!