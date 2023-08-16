Детский сад для взрослых - в Гатчинском ПНИ

- Мария Анатольевна, в настоящее время набор на отделение дневного пребывания продолжается. Что показал первый опыт?

- Первая неделя для наших новых посетителей была тихая, закрытая. А сейчас они очень хорошо влились в общую жизнь интерната. Отделение дневного пребывания находится в адаптированном помещении второго этажа главного жилого корпуса с лифтом. У нас и в здании, и на территории очень комфортно, удобно и красиво.

Посетители отделения дневного пребывания вместе с жителями интерната посещали кружки, ходили на спортивную площадку, делали зарядку и уже начали общаться с другими проживающими.

- Кто может посещать дневной полустационар?

- Воспользоваться этой услугой могут проживающие в Ленинградской области совершеннолетние граждане, имеющие психические расстройства. При этом они могут не иметь группы инвалидности.

- Как бы вы сформулировали основные направления деятельности нового отделения, его задачи?

- В первую очередь, это создание специальной обучающей среды для социально-бытовой адаптации и социально-средовой ориентации инвалидов и маломобильных людей, психолого-педагогическая и трудовая реабилитация; обучение навыкам, необходимым для самостоятельной независимой жизни в быту и в социуме, поддержание социальных навыков для самореализации, в том числе удовлетворению жизненно важных потребностей путем укрепления здоровья, поддержания активного образа жизни, нормализации социального и психологического статуса.

- Какие конкретно услуги предоставляет ПНИ на дневном отделении?

- Все необходимые человеку, который находится здесь восемь часов - с 8 утра до 16 часов. Основные принципы нашей работы - доступность и безопасность, многопрофильная поддержка и квалифицированный персонал.

Мы встречаем утром, проводим зарядку, организуется завтрак, обед, полдник, тихий час. Между приемами пищи по графику проводятся кружковые занятия – театр, хор, лепка, спортивные игры.

ПНИ – это общежитие для особенных людей. Это их дом. Просто проживающие здесь люди требуют определенного присмотра и помощи. Мы приходим к ним, чтобы оказывать эту помощь. И, конечно, стараемся быть членами общей семьи.

Отделение дневного пребывания создано для семей, в которых есть люди с психическими расстройствами и их не оставишь одних дома. Наша задача – оказание содействия интеграции в общество людей, страдающих психическими расстройствами, помощь родственникам, обеспечивающим самостоятельный уход за такими людьми.

На дневном отделении такой особый человек получит помощь и присмотр, а тем временем члены его семьи смогут решать свои дела, заниматься самореализацией.

- Есть технология. На нее выделяется субсидия. Но, получается, у каждого социального учреждения подход свой?

- Безусловно. Данную технологию может реализовать любое социальное учреждение в соответствии со своей материально-технической базой, кадровым составом, его подготовкой.

Так как у нас это дом для особенных людей – мы хотим, чтобы люди, которые приходят на отделение временного пребывания, находились не как в больнице, а влились в общую жизнь интерната. Они здесь будут в своем социуме с единым для проживающих и посетителей графиком всех спортивных, культурно-массовых мероприятий. К примеру, по пятницам в интернате проходят дискотеки, где есть возможность познакомиться с кем-либо, найти друзей. Часто бывают концерты.

Все будет зависеть от возраста человека и его возможностей.

Нам хотелось, чтобы это была просто форма обслуживания. Человек здесь находится восемь часов и ничем не отличается от наших постоянных проживающих. Принимая решение направить своего близкого человека именно в наше учреждение, нужно понимать это.

Люди попадают к нам, целый день живут нашей жизнью и при этом за ними осуществляется присмотр и медицинское сопровождение, начиная от кормления и замера температуры. Члены семьи, которые направили их на отделение дневного пребывания, могут быть спокойны: в течение дня медицинский и социально-бытовой уход будет на высоком уровне.

- Какой вы видите аудиторию отделения дневного пребывания?

- Это могут быть ребята 18-19 лет, которые только покинули детские социальные учреждения, и дальше их судьба пока не определена.

Вторая категория – представители старшего поколения, наши родители, которые по своим возрастным и психическим расстройствам не могут находиться дома одни.

- Диагноз должен быть подтвержден?

- Обязательно. Для человек без диагноза есть другие учреждения, где он может получать помощь, в том числе досуговую.

С другой стороны, часто задают вопрос по поводу лежачих больных: дневной стационар не для них. Но в Ленинградской области есть другие технологии и другие учреждения для таких подопечных.

Для участия в наших мероприятиях человек должен иметь элементарные навыки самообслуживания и определенный уровень мотивации. У нас есть воспитатели, есть психиатры, психологи. Но если человек требует только медицинского присмотра - ему будет сложно с нами, а нам с ним.

- Как стать посетителем дневного стационара?

- Если человек хочет попасть на отделение дневного пребывания, он подает заявление непосредственно в Гатчинский ПНИ через наш сайт https://digatchina.47social.ru. За недееспособных заявление подает опекун. У нас есть специалист ответственный за данный вопрос. Он отвечает на запросы и проводит индивидуальные консультации. Далее заключается договор и проводятся необходимые обследования.

Есть пакет документов, который нужно собрать, чтобы мы определились со степенью психического состояния потенциального получателя социальной услуги и другими медицинскими вопросами. Второй пакет документов необходим, чтобы находиться в нашем учреждении. Это стандартные медицинские справки, анализы, прививки, как для поступления в детский сад.

Получить консультацию и подать заявление можно по адресу: Гатчина, ул. Рощинская, дом 27. телефон/факс (881371) 3-03-14, e-mail: PNIgatchina@yandex.ru

Алгоритм действий и полный перечень документов размещен на официальном сайте нашего учреждения в разделе «Услуги ПНИ».

- Сколько стоит посещение отделения дневного пребывания?

- Услуга оплачивается в зависимости от среднедушевого дохода совместно проживающих членов семьи. Существует определенная формула расчета, утвержденная на уровне правительства РФ. Этот вопрос лучше выяснить индивидуально.

Но если у человека есть ветеранские льготы, или у семьи низкий доход, или человек, получающий эту услугу, одинокий, – она будет оказана бесплатно.

- Спасибо за информацию. Желаем успехов в вашем благом деле.

Татьяна Можаева