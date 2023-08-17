Дети Ленинградской области – защитникам Родины

Одни ребята передавала письма вместе с колоннами гуманитарных грузов, другие участвовали в тематических акциях от общественных организаций. В одном только проекте «Письма солдату» приняли участие свыше 4 тысяч школьников из 135 школ Ленобласти!

Не остались в стороне и наши коллеги из районных СМИ. Местные газеты, телеканалы и радиостанции не раз предлагали детям написать письмо на линию фронта – и юные ленинградцы всегда откликались! Сколько таких акций осталось позади, а сколько ещё будет…

«Ленинградская панорама» отобрала для своих читателей некоторые из этих писем. В них есть всё – детская простота и вера в русского солдата, тревога за своих земляков и уверенность в мирном будущем!

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Дорогой солдат! Мы с тобой не знакомы. Надеюсь, ты будешь рад моему письму. Мы следим за тем, что происходит на Украине. Мы знаем, что нет ничего страшнее войны. Хочу сказать тебе большое спасибо за то, что ты защищаешь нашу Родину, стоишь на страже мира. Конечно, я тебе желаю здоровья, верных товарищей и удачи. Я понимаю, как там сложно – у вас, наверное, вечная бомбежка… Но ты не сдаешься, и каждый день продвигаешься дальше, чтобы одержать победу!

Мария С., Приозерский район

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Мы пишем вам из летнего лагеря, находящегося в военной части нашего города. Здесь мы научились маршировать. А ещё вместе с военными и вожатыми делаем по утрам зарядку и сдаём спортивные нормативы. Так мы знакомимся с военной жизнью и чувствуем сопричастность с вашим делом – военным ремеслом.

Дорогие солдаты! Мы искренне желаем всем вам поскорее вернуться на Родину и встретиться со своими родными людьми.

Ребята из лагеря «Подросток», Лужский район

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Мы ждём вас с Победой! Берегите себя. Возвращайтесь скорее. Мы вас ждем. Желаем победить всех нацистов. Желаем вам успеха, храни Вас Господь!

Ученики 7 класса, посёлок Вознесенье

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Передаю всем привет из посёлка Славянка Ленинградской области. Я учусь в 4-м классе. У меня три брата. Спасибо большое за то, что защищаете нашу Родину – так же, как защищали мои прабабушка и прадедушка. Желаю вам вернуться с Победой. А главное – живыми и здоровыми. Я читал много рассказов про войну, думаю, что это очень тяжело и страшно. Хочу своим письмом немного поднять вам настроение. Вся наша семья за вас!

Артём, посёлок Славянка

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Здравствуйте, меня зовут Константин.

Я желаю вам всем наилучших событий, удачи, вернуться домой целыми и невредимыми. Вы – наши герои. Большое спасибо, что нас защищаете. Огромное спасибо всем героям нашей страны! Мы гордимся вами!

Константин, Лужский район

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Пока мы еще малыши

И писать лишь по буквам умеем,

Мы взрослых попросим, чтоб наши слова

Передали тебе поскорее!

Ты наш герой, держись, солдат!

От малышей, от дошколят,

Тебе желаем много сил,

Чтобы дух твой был непобедим.

Пусть пуля мимо пролетит,

А ты стеною стой!

Держись солдат, крепись солдат!

Чтоб мы не видели войны.

И в школу мирно мы пришли.

Za нас, za дошколят, za всех детей,

Za мам и пап – держись родной солдат!





Николь С., Лодейное Поле

Спасибо за тепло сердец

Наши военнослужащие в зоне СВО не только регулярно получают «детскую почту», но и стараются отвечать на такие послания. Вот лишь некоторые из ответов, которые получили школьники из-за линии фронта.

Здравствуй, дорогой Илья. Теперь будем знакомы. Меня зовут Руслан. Спасибо тебе за слова поддержки. Нам тяжело, нелегко, но благодаря цели, долгу и вашей поддержке, мы справляемся.

Ещё раз спасибо за теплые и добрые слова. Я буду помнить их всю боевую дорогу и после. Надеюсь, мы с тобой увидимся, чтобы пожать друг другу руки.

Руслан К.

Здесь мы чувствуем особую поддержку нашей большой страны. Невозможно забыть напутственные слова наших земляков. Особые слова благодарности детям, которые пишут нам письма. Ваши послания и рисунки являются талисманами. Наши парни хранят их всегда при себе. Такая поддержка помогает нам побеждать

Позывной «Бродяга»,

Спасибо большое за поддержку и понимание! Мы сделаем все возможно, чтобы над вами было мерное небо и светлое будущее. Вы для нас – Всё. С огромной любовью, ваши солдатушки. Za VAC!!!

Боевые товарищи Егор и Женя

Я уверен, вы – наше будущее и вы точно встали бы на защиту нашей Родины. Спасибо за теплые слова, за поддержку. Мы обязательно вернемся с Победой, и вы будете нами гордиться

Ваши защитники