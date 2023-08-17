На аэродроме «Сиворицы» снимают эпизод фильма «Столыпин»

Многосерийный исторический фильм снимается при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Он посвящён одному из величайших государственных деятелей в истории России – Петру Аркадьевичу Столыпину. В фильме найдет отражение важнейший период истории Российской Империи с 1906 по 1911 годы.

Режиссер картины - Алексей Андрианов, автор таких проектов в жанре «историческая драма», как сериалы «Грозный», «Годунов» и «София», с успехом выходившие ранее в эфире телеканала «Россия».

В фильме снимаются Александр Устюгов, Александр Яценко, Стася Милославская, Павел Попов, Екатерина Волкова, Юрий Насонов, Сергей Барковский, Дарья Коныжева, Борис Каморзин, Алексей Морозов, Павел Трубинер, Андрей Ургант, Владимир Юматов и другие.

Фото Юлии Лысанюк