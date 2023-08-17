«Поэзия в кружеве» Аси Тихомировой

В прошлом Ася Тихомирова — инженер-технолог, более тридцати лет отдавший военно-морскому флоту. Выйдя на пенсию, поселилась в поселке Высокоключевой. Сначала пробовала рисовать, занималась печворком, а потом перешла к кружеву.

В своих работах Ася Васильевна использует элементы вещей, вытащенные на белый свет из старинных сундуков её родственников и знакомых. Некоторые из этих кружев бытовали в крестьянских избах и городских квартирах до и после войны.

Когда-то девочек в семьях традиционно приучали к рукоделию — шитью, вязанию крючком и спицами. И во все, что они делали своими руками, они вкладывали свою особую, очень тёплую энергетику. К сожалению, в наше время многие старые рукоделия совершенно забыты или кажутся неинтересными. И Асе Васильевне захотелось показать, что спрятанное в сундуках не только напоминает нам о наших бабушках и мамах, но и может быть очень красивым. Она захотела дать этим вещам новую жизнь, заново показать их красоту, создавая на их основе декоративные композиции.

Кружево — это всегда красиво. Кружевные вещи порой смотрятся очень изысканно. И это их исконное изящество рукодельница постаралась перенести в свои работы.

Как рассказала мастерица, сначала она берёт какую-то готовую вещь, а потом, в силу своей фантазии, обыгрывает её по-своему, используя старинные и современные кружева. Каждая из декоративных композиций имеет какую-то свою историю.

- Этому кружеву, наверное, больше ста лет, - говорит Ася Васильевна, показывая работу «Воспоминание». - Я хотела подчеркнуть, что мне достался кусочек кружева, который напоминает, например, о том, какие замечательные раньше были мастерицы.

Некоторые работы особенно дороги Асе Васильевне как память о ком-то. Например, в основе романтической композиции «Лебедь» - школьный воротничок её двоюродной сестры, который она связала сама. Подзор её тётушки превратился в декоративный предмет современного интерьера

Композиция «Одиночество в ночи» сделана по мотивам работы одного художника.

- Тёмный, звёздный фон: это мы куда-то улетаем в пространство, - говорит мастерица. - И в этом пространстве мы находим какое-то прекрасное место, где есть солнечное тепло, вот этот цветок...

Композиция «Яблочный Спас» тоже проникнута солнечным светом и августовским теплом. Забавный червячок на яблоке словно подсказывает: время быстротечно, торопись насладиться самым прекрасным, что есть в твоей жизни!

Нежную композицию «Аленький цветочек» Ася Васильевна сделала для своей внучки. На ней вышиты бабушкин экслибрис и очаровательный муравей — как бабушкин завет о том, что если трудиться как муравей, то всё обязательно получится. В изумительной работе «Ночь, улица, фонарь, аптека...» отразилось настроение знаменитого стихотворения Блока.

Выставка Аси Васильевны Тихомировой словно сияет каким-то нежным внутренним светом, уводя нас в те времена, когда «деревья были большими», а во всём, что нас окружало, ещё чувствовалась некая магия любви, доброты и человеческой простоты. Об этом же — и тёплые записи посетителей к книге отзывов о выставке:

«Какие прекрасные работы! Какой нежный и светлый мир!»,

«Кружево Вашей души через Ваше творчество и Ваши умелые руки воплотилось в Ваших работах!»

Юлия Лысанюк