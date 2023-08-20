Где отключат свет 19 августа в Гатчинском районе

Тончайшие до полупрозрачности, сладкие «лепестки» тают во рту, а пока это происходит, ты пытаешься определить вкус необычного лакомства. Да это же клубника! А вот рулончик послаще: дыня! А вот ещё пастила из яблок, смородины, груш, манго, бананов и апельсинов. А это что? Чипсы? Нет... Да! Только называются они по-другому - фрустики, потому что сделаны из фруктов - всё тех же яблок, груш, слив, айвы, манго, киви, клубники, банана и мандаринов.