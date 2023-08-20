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Где отключат свет 19 августа в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 19 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.

Рубрики:  ЖКХ

19.08.2023 с 10:00 до 18:00

Сиверское ГП:

д. Куровицы,

д. Маргусы.

 

21.08.2023 с 10:00 до 18:00

Вырицкое ГП:

д. Чаща.

 

21.08.2023 с 10:00 до 18:00

Сяськелевское СП:

д. Новоселки.

 

21.08.2023 с 10:00 до 18:00

Рождественское СП:

с. Рождествено.

 

21.08.2023 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское СП:

п. Елизаветино, (частично, ферма ПТУ, база "СИТИ"),

д. Смольково,

д. Ермолино,

д. Заполье,

д. Холоповицы,

д. Ижора,

ЖП Дружба.

 

21.08.2023 с 13:00 до 17:00

Веревское СП:

д. Ивановка,

д. Романовка, СНТ Ижора, СНТ Ручеёк.

 

21.08.2023 с 10:00 до 18:00

Веревское СП:

д. Дони,

д. Ижора,

д. Зайцево.           

 

 