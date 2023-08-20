Где отключат свет 19 августа в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 19 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района.
Рубрики: ЖКХ
19.08.2023 с 10:00 до 18:00
Сиверское ГП:
д. Куровицы,
д. Маргусы.
21.08.2023 с 10:00 до 18:00
Вырицкое ГП:
д. Чаща.
21.08.2023 с 10:00 до 18:00
Сяськелевское СП:
д. Новоселки.
21.08.2023 с 10:00 до 18:00
Рождественское СП:
с. Рождествено.
21.08.2023 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское СП:
п. Елизаветино, (частично, ферма ПТУ, база "СИТИ"),
д. Смольково,
д. Ермолино,
д. Заполье,
д. Холоповицы,
д. Ижора,
ЖП Дружба.
21.08.2023 с 13:00 до 17:00
Веревское СП:
д. Ивановка,
д. Романовка, СНТ Ижора, СНТ Ручеёк.
21.08.2023 с 10:00 до 18:00
Веревское СП:
д. Дони,
д. Ижора,
д. Зайцево.
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