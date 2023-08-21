В центре внимания на форуме «Ладога» - развитие туризма

Федеральное агентство по делам молодёжи (Росмолодёжь) совместно с комитетом по молодёжной политике Ленинградской области организуют молодёжный образовательный форум «Ладога». Мероприятие пройдёт при поддержке полномочного представителя Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе в очном формате с 4 по 10 сентября.

Регионы Северо-Западного федерального округа подготовят реальные кейсы повышения туристского потенциала своих территорий, для решения которых организаторы форума подготовили 7 образовательных потоков: активный и приключенческий туризм, культурно-познавательный, экологический и сельский, историко-патриотический, духовно-просветительский, научно-технологический и арктический, а также «Фабрика контента». Последний направлен на обучение молодёжи инструментам продвижения турпродуктов в современных медиа. По итогу участники разработают реальные маршруты и мероприятия, призванные развить молодёжный туризм.

Участниками форума станут 750 молодых людей со всех регионов России в возрасте от 18 до 35 лет: специалисты сферы туризма и логистики, эковолонтёры, архивисты, краеведы, библиотекари, сотрудники музеев, руководители и активные участники духовно-просветительских молодёжных сообществ, молодые учёные и преподаватели вузов, представители автомототуризма и караванинга и Волонтёры Победы.

Получить дополнительную информацию можно в официальном сообществе vk.com: https://vk.com/ladogaforum и на платформе «Росмолодёжь.События» https://events.myrosmol.ru/events/ladoga2023.