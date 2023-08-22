Где отключат свет 23 августа в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 23 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
23.08.2023 с 10:00 до 18:00
Пудостьское поселение:
д. Сокколово,
д. Б. Рейзино,
д. М. Рейзино.
23.08.2023 с 10:00 до 18:00
Елизаветинское поселение:
п. Елизаветино частично, ферма ПТУ, база "СИТИ",
д. Смольково,
д. Ермолино,
д. Заполье,
д. Холоповицы,
д. Вероланцы,
д. Ижора,
ЖП Дружба.
23.08.2023 с 09:00 до 18:00
Вырицкое поселение:
д. Чаща,
д. Новинка часть,
п. Новинка,
д. Ракитино,
массив Новинка (Малахит, Энергия, Ракитинка, Весна, Луч, Буденовец).
23.08.2023 с 10:00 до 13:00
Веревское поселение:
д. Романовка.
28.08.2023 с 23:00 до 08.00 30.08.23 (2 раза по 30 минут).
Таицкое поселение:
д. Новая,
д. Б. Ивановка,
д. Тихвинка,
п. Тайцы.
Воспроизведение любых материалов сайта на других интернет-ресурсах разрешается при обязательном указании источника в формате гиперссылки https://gtn-pravda.ru.