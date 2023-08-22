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Где отключат свет 23 августа в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 23 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

23.08.2023 с 10:00 до 18:00

Пудостьское поселение:

д. Сокколово,

д. Б. Рейзино,

д. М. Рейзино.

 

23.08.2023 с 10:00 до 18:00

Елизаветинское поселение:

п. Елизаветино частично, ферма ПТУ, база "СИТИ",

д. Смольково,

д. Ермолино,

д. Заполье,

д. Холоповицы,

д. Вероланцы,

д. Ижора,

ЖП Дружба.

 

23.08.2023 с 09:00 до 18:00

Вырицкое поселение:

д. Чаща,

д. Новинка часть,

п. Новинка,

д. Ракитино,

массив Новинка (Малахит, Энергия, Ракитинка, Весна, Луч, Буденовец).

 

23.08.2023 с 10:00 до 13:00

Веревское поселение:

д. Романовка.

 

28.08.2023 с 23:00 до 08.00 30.08.23 (2 раза по 30 минут).

Таицкое поселение:

д. Новая,

д. Б. Ивановка,

д. Тихвинка,

п. Тайцы.