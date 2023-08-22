«Круиз по морю знаний» в Сяськелево

От лица руководства Гатчинского района местных жителей поздравила заместитель главы администрации по местному самоуправлению и внутренней политике Ольга Мясникова:

- Ваше муниципальное образование имеет богатую историю, и мы рады, что сегодня Сяськелевское поселение активно развивается: благоустраиваются общественные территории, развивается социальная сфера, спорт и культура. Желаем всем крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, счастья и отличного настроения. Пусть ваш любимый край процветает с каждым днем!

В этот праздничный день было много заслуженных наград и поздравлений. Творческие коллективы и артисты Гатчинского района дарили свое искусство зрителям. Жителей поздравляли руководители Сяськелевского поселения Елена Федорова и Маргарита Алексеева. Депутат Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко вручила благодарственное письмо социальному координатору фонда «Защитники Отечества» Анне Лесьевой-Лесь – за активную жизненную позицию и сотрудничество с общественными организациями с целью поддержки участников СВО, а также депутату Сяськелевского совета Василию Лагутину – за оказываемую помощь администрации поселения и активное участие в благоустройстве территории.

Почетную грамоту главы Гатчинского района вручили преподавателю химии Пламенской школы Татьяне Антиповой – наставнику волонтерского отряда «Пламенное сердце», организатору экологических акций.

На протяжении всего праздника проходило чествование заслуженных жителей поселения. Среди них – представители уважаемых семей и педагогических династий, ветераны педагогического труда, заслуженные учителя и работники культуры: библиотекарь, краевед Татьяна Гелунас, учителя начальных классов Наталья Константинова, Ксения Новикова, Ольга Федорова, Марина Пушкина, Галина Велижанская, Елена Цабанова, Валентина Баринова, Кристина Быкачева, Анастасия Ундуск, лауреат педагогического конкурса «Молодой педагог – 2023» Анастасия Жаренова, а также универсальный педагог Николай Коугия, учитель музыки Регина Раудмунд, преподаватель технологии и черчения Тамара Акимова, замдиректора по безопасности, председатель трудового коллектива школы Айбика Гусейнова, директор Пламенской школы Маргарита Алексеева, учитель истории, русского языка и литературы Генриетта Яблокова, преподаватель географии Надежда Баластаева, учителя физкультуры Валентина Максимова и Алексей Фуфыгин – методист по спорту в Сяськелевском информационно-досуговом центре.

В День поселения были отмечены работники детского сада Римма Евсюкова, Галина Жданова, Татьяна Вельмиськина, Надежда Дерепаско, Елизавета Сютина, заместитель гендиректора по производству племенного завода «Пламя», заслуженный работник сельского хозяйства РФ Игорь Кутейников, который трудится на предприятии почти 40 лет.

Теплые слова прозвучали и в адрес педагогов Сяськелевской школы искусств, которая на протяжении семи лет работает на базе Сяськелевского информационно-досугового центра. Только за прошлый учебный год в творческую копилку школы добавилось более 150 званий лауреатов и дипломантов, ученики школы покорили 55 конкурсов и дали более 40 концертов. Всё это благодаря высокому профессионализму педагогического коллектива: талантливые педагоги пробуждают у детей любовь к музыке, театру и танцу. Один из таких педагогов – преподаватель фортепиано и музыкально-теоретических дисциплин с 1991 года Валентина Ивановна Софронова.

Также в День поселения были отмечены заслуги Антонины Александровны Строцкой, 23 года возглавлявшей работу Сяськелевской администрации и награжденной медалью За большой вклад в развитие Ленинградской области».

Отличный пример подают всем работники нынешней администрации. Несколько лет подряд команда во главе с Еленой Федоровой занимает призовые места на спартакиаде администраций Гатчинского района. В этом году команда Сяськелевской администрации завоевала «серебро». А по итогам 2022 года поселение стало вторым по развитию массового спорта среди сельских поселений Гатчинского района.

…Гостей мероприятия радовали детской концертно-игровой программой, театрализованным концертом, выставками и мастер-классами. В завершение торжества прогремел праздничный фейерверк.

Фото организаторов праздника