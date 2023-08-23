Профилактика заболеваний желудочно-кишечного тракта

К общим признакам, сопровождающим патологии пищеварительной системы, относятся: боль в животе различной интенсивности и локализации, отсутствие аппетита, отрыжка и изжога, тошнота и рвота, похудание, расстройства стула, общая слабость, метеоризм.

Основные причины, которые провоцируют развитие патологий ЖКТ: избыточный вес, курение, злоупотребление алкоголем, неправильное питание и нарушение его режима, стрессы, заболевание сахарным диабетом, злоупотребление газированными напитками и кофе, низкая физическая активность, инфекционные поражения организма. Причиной расстройства процесса пищеварения также может стать соблюдение строгих диет для похудения.

Предупредить многие заболевания ЖКТ помогает элементарная профилактика.

1) Соблюдайте условия питания и его режим

Полезным будет частое питание, разделенное на мелкие порции. Нежелательно пропускать приемы пищи, особенно завтраки. Перед едой обязательно тщательно мойте руки и продукты, которые не будут подвергнуты тепловой обработке. Это обезопасит организм от проникновения в него болезнетворных микроорганизмов. Питание должно быть разнообразным и соответствующим затрачиваемой энергии. Кроме того, необходимо всегда помнить о соотношении между белками, жирами и углеводами. Полезным будет снижение употребления жареной, жирной, копченой, пересоленной еды и увеличение в рационе клетчатки (овощи и фрукты, хлеб с отрубями, каши). Употребляйте как можно больше грубоволокнистой пищи, свежих салатов, старайтесь использовать при готовке меньше уксуса и подобных ему компонентов. Ограничьте употребление газированных напитков и кофе.

2) Избегайте переедания

Питайтесь в меру. Помните, что стандартная порция пищи не должна превышать 300-400 мл, если ее представить в жидком состоянии. С другой стороны, нельзя заставлять себя голодать, питаться необходимо упорядоченно и правильно.

3) Контролируйте массу тела

Избыточный вес – серьезный повод попытаться похудеть. Но делать это нужно правильно: снижение веса не должно составлять более 0,5 кг для женщин и 1 кг для мужчин в неделю.

4) Откажитесь от алкоголя полностью или сведите его потребление к минимуму

Некачественные алкогольные напитки содержат различные красители, химические компоненты, избыточное количество сахара, консерванты и ароматизаторы. Все эти вещества пагубно влияют на пищеварительную систему. Потребляйте только натуральные, чистые и качественные алкогольные напитки, а лучше откажитесь от них вовсе.

5) Откажитесь от курения

При воздействии на организм никотина не существует «нормальной» или минимальной дозы. Чтобы действительно снизить уровень патологического воздействия смол и никотина на органы пищеварения, необходимо отказаться от курения полностью.

6) Соблюдайте питьевой режим

Организму необходима жидкость, в том числе чистая вода. Суточная норма ее потребления индивидуальна и до сих пор является предметом полемики, но: достаточный объем воды способствует нормализации обменных процессов и помогает сбросить лишний вес. Замечено, что употребление чистой питьевой воды до 1,5-2 л в день, ускоряет обмен веществ на 30%.При ее дефиците замедляются процессы утилизации липидных запасов, жир скапливается в организме, приводя к ожирению.

7) Больше двигайтесь

норме интенсивная двигательная активность взрослого человека должна составлять минимум 150 минут в неделю. При недостаточности этого показателя постарайтесь его повысить, например, занявшись спортом.

Если желудочно-кишечный тракт работает слаженно, как конвейер, и питание сбалансировано, то человеку обеспечено хорошее самочувствие и работоспособность, он редко болеет, быстро справляется с заболеваниями, у него хороший эмоциональный и физический тонус.

По материалам Гатчинской КМБ