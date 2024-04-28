ОГЭ и ЕГЭ: спокойствие, только спокойствие

- Александр Николаевич, когда нужно начинать свою личную предэкзаменационную кампанию выпускникам 9-х и 11-х классов?

- Очень важно готовить детей к экзаменам с сентября, а еще лучше – с восьмого класса. Собственно, у нас есть две реперных точки: это девятый класс, когда делается выбор – идти ли дальше в десятый и поступать в вуз, либо уходить из школы в среднее профессиональное учебное заведение. И 11-й класс, когда выбирается уже непосредственно вуз.

Отталкиваясь от этого, надо выбирать разные подходы к подготовке. Если мы говорим про девятый класс, то это работа «на аттестат», поскольку зачисление в средние учебные заведения идет на основании аттестатов (кроме 45 специальностей, где необходимо пройти еще дополнительные вступительные испытания: творческие, психологические, физические). В этом случае уже с сентября надо готовиться к тому, чтобы все школьные предметы сдать на хорошую отметку, потому что средний балл при поступлении в колледж вырос. Если раньше 3,4-3,8 балла считалось нормальным, то теперь проходной балл достигает уже 4,5-4,8.

- Почему?

- Причин несколько. Статус среднего профессионального образования растет, туда вкладываются огромные средства. Выстраивается система подготовки специалистов в рамках «Профессионалитета», заключаются договоры с крупными компаниями, которые создают для себя образовательную базу подготовки кадров.

- В чем, по-вашему, основа успешной подготовки к экзаменам?

- Нужна осознанность – ради чего ты готовишься. Некая цель, сформированный образ собственного будущего и понимание, какие действия для этого надо выполнить.

Сейчас у большинства ребят идет спонтанная подготовка, они мало задумываются и о процессе учебы, и вообще о перспективах. Задача взрослых – учителей и родителей – создать условия, чтобы дети задумались. Надо задавать им неудобные, сложные вопросы: кем ты хочешь стать? в каких условиях ты хочешь работать? какую зарплату хочешь получать? твоя работа должна быть связана с общением с людьми или сидением в кабинете с цифрами и т.д.

В рамках «Профминимума», который сейчас проводится в школах с 6 по 11 класс, есть уроки, организованные с помощью «Билета в будущее». Это и видео-материалы, и классные часы – целенаправленное воздействие на ребят, чтобы они знакомились с миром труда. Чем лучше ребенок будет знать направления деятельности, компании, которые существуют на рынке в регионе, какие есть возможности для поступления, – тем легче ему будет справляться с нагрузкой и мотивировать себя на преодоление трудностей, связанных с обучением.

Это две стороны одной медали. Формируя образ будущего, мы стимулируем ребенка к учебе. И, давая образование, мы, тем самым, нацеливаем школьника на формирование своего будущего.

- В чем заключается психологическая готовность к экзаменам?

- Прежде всего, это снятие тревожности. 9 и 11 класс – время сильных тревог и волнений. Работая в гимназии, я сталкивался с тем, что сдавать ОГЭ в 9 классе ребятам было сложнее, чем ЕГЭ в 11-м. Поскольку идет очень большое давление на педагогический состав и, соответственно, это сказывается на ребятах. День за днем. Потому что ответственность за сдачу экзамена несет школа.

Психологическая готовность, работа с тревожностью, со стрессом – это время. Одномоментно научить ребенка справляться со своими волнениями невозможно. Фактически, начиная с 9 класса, нужно давать ему инструменты борьбы со стрессом. Стресс – это физиология: тревога, волнения, страх всегда проявляются в телесных реакциях, вплоть до панических атак. Это не болезнь, просто проявление страха на высоком эмоциональном накале. И это результат давления, когда дети чувствуют, что от сдачи экзаменов зависит их дальнейшая жизнь.

Задача и родителей, и учителей – создать понимание того, что жизнь будет продолжаться вне зависимости от результатов экзамена. И помочь составить план действий, поддержать в процессе подготовки и сдачи. Иначе тревожность и страхи могут помешать хорошо сдать экзамен. Известно: как только начинают трястись руки, отключается голова.

- Что делать?

- Нужно научиться использовать простые упражнения, но сделать их частью своего образа жизни. Самый простой инструмент – это работа с дыханием. Страх проявляется учащенным сердцебиением и дыханием, и надо снизить уровень адреналина, который выбрасывается в кровь. Поэтому, как только мы чувствуем приближение паники, надо сосредоточиться на дыхании: не на том, что происходит вокруг, а на себе. Мы «выключаемся из ситуации» и дышим на четыре счета: на четыре счета вдох, задержка дыхания, выдох, опять задержка дыхания. Такое «квадратное» дыхание влияет на физиологические процессы изнутри и тем самым позволяет сконцентрироваться дальше на работе.

Другой способ. Когда в процессе экзамена начинается волнение, и мы не можем решить какое-то задание, это может быть просто затык. Надо выйти из ситуации. В прямом смысле слова. Во время экзамена можно выйти в туалет – это не запрещено, выйти и умыть лицо и руки холодной водой. Это тоже снимает стресс и дает энергию.

Перед экзаменом можно быстро пройтись, немного поприседать. Отжиматься и потеть не стоит, но вот это быстрое движение снимет адреналин и даст возможность крови, в конечном итоге, притечь в голову, чтобы можно было сконцентрироваться на задании.

А еще полезно посмеяться. «Истерический смех» перед экзаменами – это снятие тревоги и напряжения.

- Помогают ли «пробники», которые устраивают сейчас в школах перед экзаменами?

- Да, в школах введены репетиции, которые полностью соответствуют экзаменам, и это отлично! Предварительная подготовка заключается и в понимании структуры экзамена: чем лучше я знаю, как будет проходить экзамен, тем легче я к нему отношусь. Потому что десять раз написав «пробник» и придя на настоящий экзамен, ты уже не испытываешь того панического страха неизвестности. Тебе нужно заполнить шаблон, который ты уже десять раз заполнял, ты знаешь, что у тебя есть 3 часа 55 минут, в течение которых ты решаешь определенные задания. В процессе «пробников» твое время было распределено: на первую часть нужно потратить столько-то, на вторую – столько-то.

Ты знаешь, что у тебя есть трудности с одними заданиями, но при этом легко даются другие, и, если ты понимаешь, что для включения в работу тебе надо начать с чего-то простого, ты и начинаешь с того, что легко дается. Решаешь и чувствуешь уверенность в себе – и потом приступаешь к сложным заданиям. У кого-то – наоборот: проще начинать с трудного, чтобы бросить на него все силы, и потом, когда уже немного устал, ближе к концу экзамена, начинать решать простые задания, которые не требуют сильной концентрации внимания. Это особенность личности, которую нужно учитывать и которую нужно выявить в процессе подготовки.

- Как сохранить внимание на протяжении всего экзамена, чтобы не допустить описки, глупой ошибки?

- Концентрация внимания у человека не бесконечна. Сколько человек способен держать фокус внимания? В среднем, 20 минут. Для того, чтобы фокус внимания возвращался, в процессе лекции мы, например, меняем темп речи, громкость, включаем изображения. Детям тяжелее держать фокус внимания. Как его развивать?

Существует инструмент формирования фокуса внимания на выполнении какой-то задачи. Начинать можно с малого – 10-15 минут. Ставим таймер на 10-15 минут, когда не должно быть никаких отвлекающих факторов, выполняем конкретную задачу и стараемся, чтобы наш мозг не отвлекался на постороннее. Потом постепенно увеличиваем время. Задача – довести до полутора часов. В принципе, в процессе экзамена держать фокус на выполнении задания в течение полутора часов – реально. Но этому нужно учиться.

Время, в течение которого ребенок способен концентрироваться на выполнении задания, ограничено: снижается фокусировка, появляется рассеянность. Соответственно, качество выполнения заданий ухудшается, и возникает вероятность ошибки.

- И что предпринять?

- Нужно остановиться. Пять минут посидеть – выдохнуть, закрыть глаза, подумать о чем-нибудь (если только это не английский язык, на любых других экзаменах есть такая возможность), чтобы вернуть себе энергию и фокус внимания. Важно знать свои «границы внимания». И научиться восстанавливаться.

- Как родители могут помочь ребенку подготовиться к экзамену морально?

- Ребенка нужно всячески поддерживать, но и контролировать, чтобы он не очнулся в апреле-мае: «Ой, а я не готов!».

Чтобы снизить градус тревожности, важно понимать, сколько баллов ты можешь получить на экзамене. Это уверенность в своих силах, которая рождается из тех же самых репетиций. Чем лучше ты решаешь, тем увереннее себя чувствуешь. Это психологическая готовность, основанная на понимании своих сильных и слабых сторон. И если «пробники» проводятся в школе раз в месяц, ребенок должен устраивать себе репетиции самостоятельно. И не только с репетитором. И отслеживать свои результаты. Это динамика продвижения, основанная на личной ответственности за результат: то, за что лично я несу ответственность, я делаю значительно качественнее. Чем больше ответственности на мне, тем больше шанс, что я сдам в финале хорошо. Воспитание ответственности – медленный процесс. Закладывать основы желательно с детского сада и начальной школы и последовательно создавать условия для проявления ответственности за свои действия и результаты.

- Хорошо ли, если ребенок перед экзаменом не волнуется совсем?

- Если волнения никакого нет – это тоже плохо. Не повторил, понадеялся на авось, пришел, написал, не перепроверил и сдал. В результате – низкий балл. Должна быть золотая середина: беспокоиться и волноваться надо, но не слишком.

- Когда нужно обращаться к психологу?

- В идеале, лучше в начале 9 или 11 класса, чтобы определить уровень тревожности и причины ее роста: отношение к ситуации экзамена, качество подготовки, давление со стороны взрослых и т. д. Снижение тревожности – результат целенаправленной работы с отношением и эмоциями ребенка. Но на это нужно время, чтобы инструменты, которые даются в процессе консультации психолога, стали частью системы эмоциональной стабилизации. Если прийти в мае, можно только «пробежаться по верхушкам» – снять давление, которое наваливалось в течение всего года, снять тревогу.

Серия из четырех консультаций позволяет создать некоторую базу, чтобы понимать, как ребенок может реагировать, что для него допустимо, и где он может сорваться, а также понять, какие инструменты для него лично подходят, чтобы справиться с эмоциями. Четырех консультаций вполне достаточно. Это месяц работы.

- Как понять, что все в порядке – волнение в норме, и психолог не нужен?

- Наблюдайте за ребенком, обращайте внимание на его слова и реакции. Поддерживайте и уточняйте с ним его планы.

Один из способов снятия тревожности – это планирование. Когда мы формируем план действий при разных вариантах развития событий, мы из ситуации неопределенности попадаем в поле вероятности. Неизвестность пугает – тревога растет. Что мы будем делать при самом плохом раскладе? Какие шаги нужно будет предпринять? Если есть жизнь после того, как ты не сдал экзамены, значит, все нормально.

Беседовала Екатерина Дзюба