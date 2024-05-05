Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 мая

Во многих районах Ленинградской области в женских консультациях работают школы для будущих мам. Есть такая школа и в столице региона – в Гатчине. Стать ее ученицей можно на любом сроке беременности и в любом возрасте: свежая достоверная информация о беременности, родах и новорожденных пригодится любой женщине в ожидании малыша.