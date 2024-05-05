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Энергетики сообщили, где отключат свет в Гатчинском районе 6 мая

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением плановых работ на электросетевых объектах 6 мая 2024 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

06.05.2024 на время оперативных переключений с 11:00 до 12:00, с 14:00 до 15:00, с 16:00 до 17:00

Сусанинское СП:

п. Кобралово.