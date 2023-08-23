За наливными яблочками - в Белогорку!

На площадке у Белогорского дома культуры пели песни, водили хороводы, играли в народные игры. Опытные хозяюшки приняли участие в народном конкурсе варенья «Всем на удивленье».

Для рукодельниц и рукодельников открылись творческие лаборатории «Чудеса из верёвки» и «В гостях у сказки».

В «Лоскутной мастерской» мастер-класс всем желающим давали чудо-мастерицы из Клуба лоскутного шитья «Сударушка» в Карташевской.

Также для гостей фестиваля были обустроены яркие фотозоны «Русская изба» и «Матрёшка», где с удовольствием фотографировались все желающие.

«Живую» выставку «У самовара» привёз в Белогорку музей «Дачная столица». На «террасе» музея была представлена реконструкция дачного чаепития. Сотрудники музея тщательно готовились к этому мероприятию, выбирая интересные предметы из фондов музея. Среди них — уникальные предметы дачного быта, издание газеты «Новое время» 1916 года, журнал «Будильник» 1905 года, издание «Старинные кулинарные книги» 1905 года.

Уютная дачная атмосфера начала ХХ века с рассказами научных сотрудников музея Натальи Неклюдовой и Сусанны Протас о традициях дачного чаепития не оставила равнодушными ни детей, ни взрослых! Гости угощались яблоками и ягодами, изучали рецепты приготовления различных яблочных блюд из дореволюционной кулинарной книги.

Кульминацией фестиваля «Наливное яблочко» стал концерт «С Россией в сердце», который подготовили творческие коллективы Сиверского поселения.

Фото организаторов праздника