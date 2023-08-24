Ленобласть чистит леса от мусора

Всего с начала акции в апреле управлением лесами Ленинградской области проведено 26 экологических субботников. В акции приняло участие более 400 человек: сотрудники комитета по природным ресурсам Ленинградской области, лесничеств – филиалов ЛОГКУ «Ленобллес», районных администраций, учащиеся школьных лесничеств и волонтеры. Очищено от мусора и бытовых отходов порядка 23 км берегов и территорий возле водных объектов лесного фонда региона.

Принять участие в очистке лесных территорий, берегов водных объектов может любой желающий. Уточнить информацию о датах и месте проведения планируемых субботников на территории лесного фонда можно в лесничествах – филиалах ЛОГКУ «Ленобллес»: https://leslenobl.ru/about/branches/

Управление лесами призывает граждан бережнее относиться к природе. Важно понимать, что чистота природных объектов зависит от каждого из нас.