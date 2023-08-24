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Отключение света 25 августа в Гатчинском районе

Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 25 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:

Рубрики:  ЖКХ

25.08.2023 с 9.00 до 18.00

Веревское поселение:

д. Малое Верево, ул. Заречная, Набережная, Киевское шоссе, АГЗС, АЗС Несте, администрация с.п., водозабор, гаражи КАС

с 10.00 до 18.00

д. Большое Верево

д. Малое Верево частично район примыкания к д. Б.Верево

 

25.08.2023 с 10.00 до 18.00

Елизаветинское поселение:

п. Елизаветино,

д. Николаевка,

д. Вероланцы

 

25.08.2023 с 10.00 до 18.00

Пудостьское поселение:

Корпиково, СНТ массив Корпиково

п. Терволово,

с 11.00 до 18.00

д. Кезелево,

д. Пеушалово,

д. Лайдузи,

д. Куйдузи

 

25.08.2023 с 10.00 до 16.00

Вырицкое поселение:

д. Новинка частично