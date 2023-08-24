Отключение света 25 августа в Гатчинском районе
Энергоснабжающие организации уведомляют, что в связи с проведением запланированных работ на электросетевых объектах 25 августа 2023 года будет прекращена подача электроэнергии в следующих населенных пунктах Гатчинского района:
Рубрики: ЖКХ
25.08.2023 с 9.00 до 18.00
Веревское поселение:
д. Малое Верево, ул. Заречная, Набережная, Киевское шоссе, АГЗС, АЗС Несте, администрация с.п., водозабор, гаражи КАС
с 10.00 до 18.00
д. Большое Верево
д. Малое Верево частично район примыкания к д. Б.Верево
25.08.2023 с 10.00 до 18.00
Елизаветинское поселение:
п. Елизаветино,
д. Николаевка,
д. Вероланцы
25.08.2023 с 10.00 до 18.00
Пудостьское поселение:
Корпиково, СНТ массив Корпиково
п. Терволово,
с 11.00 до 18.00
д. Кезелево,
д. Пеушалово,
д. Лайдузи,
д. Куйдузи
25.08.2023 с 10.00 до 16.00
Вырицкое поселение:
д. Новинка частично
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